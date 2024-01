Samsung et Hyundai s’unissent pour offrir des maisons et des voitures synchronisées via SmartThings

Les sociétés Samsung et Hyundai Motor Group s’engagent à améliorer l’interconnectivité entre la maison et la voiture grâce à la technologie SmartThings

L’application SmartThings permettra de contrôler certains paramètres des voitures Hyundai

L’application de la technologie dans la vie quotidienne continue de se développer, et actuellement, le secteur automobile et le domaine de la domotique connaissent une convergence notable. Samsung Electronics et Hyundai Motor Group ont choisi de collaborer pour promouvoir cette intégration, en annonçant de nouveaux outils dans le but de faciliter la synchronisation entre la maison et le véhicule.

Pour y parvenir, Samsung et Hyundai ont convenu de travailler ensemble pour intégrer la technologie SmartThings dans la gamme de voitures du géant de l’automobile coréen, qui comprend également les modèles de KIA. Ce partenariat technique vise à offrir un mode de vie avancé, dans lequel des véhicules intelligents et des maisons connectées collaborent pour optimiser le confort et la gestion énergétique.

La plate-forme SmartThings de Samsung évolue et accueille les voitures Hyundai

L’objectif de l’alliance entre Samsung et Hyundai est ambitieux : établir un écosystème dans lequel les véhicules, qu’il s’agisse de voitures à la pointe de la technologie ou de véhicules électriques (VE), s’intègrent dans la dynamique quotidienne de la maison intelligente. Cette idée deviendra réalité grâce aux services « Home-to-Car » et « Car-to-Home » de la plate-forme SmartThings de Samsung. Ces services visent à offrir un contrôle à distance et une interaction entre la maison et la voiture, y compris des fonctionnalités telles que le démarrage du véhicule, le réglage de la température et le suivi du niveau de charge de la batterie, le tout contrôlé directement depuis un smartphone ou tout autre appareil avec accès à SmartThings.

De même, la gestion s’étend à la commande d’appareils électroménagers depuis la voiture, tels que les télévisions et les systèmes de climatisation. Cette capacité propose une réalité où l’utilisateur peut, par exemple, activer une « routine matinale » en synchronisant le réveil de son smartphone et automatiser des actions telles que l’ouverture des stores ou l’allumage des lumières et des appareils électroménagers. Lorsqu’il se rend au travail, l’utilisateur trouvera non seulement une maison adaptée à ses préférences, mais également son véhicule réglé à une température idéale.

Efficacité énergétique et automatisation des routines

Le système intégré de contrôle de la consommation d’énergie devient crucial dans une ère qui privilégie l’efficacité énergétique. Il permet aux utilisateurs de surveiller et de gérer la consommation d’énergie de leurs appareils électroménagers et de leurs voitures électriques, avec la possibilité de programmer la charge de ces dernières aux moments où les tarifs sont les plus avantageux ou pendant des événements de gestion de la demande.

Les VE connectés à ce service géreront la recharge de manière automatique, optimisant les coûts et réduisant l’impact carbone. Cette avancée suggère l’intégration de données provenant de systèmes photovoltaïques (FV) et de stockage d’énergie (SCE), dessinant un écosystème intelligent orienté non seulement vers le confort de l’utilisateur, mais aussi vers l’environnement.

Une autre mesure annoncée par Samsung est la mise en place du système Ready Upgrade développé par HARMAN (filiale de Samsung spécialisée dans l’audio), qui proposera un ensemble de produits numériques capables de mettre à jour le matériel et le logiciel des véhicules, y compris les composants de SmartThings liés aux services Car-To-Home.