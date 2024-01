Fan de la voiture Xiaomi ? Ces fonds d’écran vont te ravir pour ton mobile.

Le SU7 de Xiaomi dispose désormais de ses propres fonds d’écran

La couleur vedette du Xiaomi SU7 est cette combinaison de vert et de bleu, baptisée « Aqua Blue »

L’une des produits les plus attendus de 2024 est la voiture électrique de Xiaomi, qui sera la première fabriquée par la société chinoise. Son arrivée suscite beaucoup d’attentes; en réalité, elle compte déjà une légion de fans qui attendent impatiemment sa sortie. Ceux qui aiment son design esthétique peuvent télécharger 4 fonds d’écran sur lesquels apparaît le véhicule.

Téléchargez les fonds d’écran

Le vice-président mondial de Xiaomi, Alvin Tse, a publié sur X (anciennement appelé Twitter) 4 fonds d’écran du véhicule. Nous avons intégré le post ci-dessous. Accédez simplement à celui-ci, et téléchargez l’image que vous préférez sur votre téléphone. Une fois enregistrée, sélectionnez-la comme fond d’écran.

Fans of #XiaomiSU7 can set your phone’s wallpaper with these visuals now 😍 pic.twitter.com/NfdUwamlkU — Alvin @Xiaomi (@atytse) Janvier 5, 2024

À quoi ressemble la voiture électrique de Xiaomi

Elle s’appelle SU7 et c’est une berline conçue pour concurrencer les voitures électriques les plus importantes du marché, telles que la Porsche Taycan Turbo ou la Tesla Model S Plaid. Elle a un design sportif et aura une autonomie allant jusqu’à 800 kilomètres avec une seule charge. De plus, elle pourra atteindre 265 kilomètres par heure et passer de 0 à 100 km/h en 2,78 secondes.

Son prix définitif n’a pas été révélé, mais nous connaissons la fourchette dans laquelle il se situera. Le PDG et co-fondateur de Xiaomi, Lei Jun, a laissé entendre qu’il coûtera entre 99 000 et 400 000 yuans, soit des montants qui se traduisent par 12 000 et 50 000 euros. Il s’agit d’une fourchette très large, mais il est plus probable que le prix final se rapproche davantage des 50 000 que des 12 000.

Le coût dépendra également de la version que vous achetez. Il en existe deux : une de base et une supérieure. Le prix de la première, simplement appelée Xiaomi SU7, sera d’environ 300 000 yuans, soit 38 000 euros. En revanche, la version supérieure, Xiaomi SU7 Max, se rapprochera des 388 000 yuans, soit environ 50 000 euros.

La vente débutera début 2024 et les premières livraisons arriveront en février. Pour le moment elle sera uniquement commercialisée en Chine, car il est encore incertain si elle le sera dans le reste du monde. Cela dépendra probablement de son succès dans le pays asiatique; cependant, compte tenu des attentes qu’elle a suscitées dans le monde entier, cela pourrait se produire.