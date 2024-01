Tesla rappelle plus de 1,6 million de véhicules en Chine

Tesla rappellera plus de 1,6 million de voitures en raison de problèmes avec Autopilot, son système d’assistance à la conduite, et avec la fermeture des portes. Selon Bloomberg, ce nombre correspond à « pratiquement tous les voitures vendues en Chine ».

La plupart des voitures électriques concernées par ce rappel présentent un problème dans la fonction d’assistance à la conduite. Selon l’organisme chinois, cela peut entraîner une utilisation incorrecte des systèmes et donc augmenter le risque d’accidents.

Tesla rappelle des voitures électriques pour correction de défauts

Comme annoncé par l’Administration nationale de réglementation du marché (SAMR) de Chine dans un communiqué, les véhicules concernés incluent le modèle S, le modèle X, le modèle 3 et le modèle Y, fabriqués entre août 2014 et décembre 2023.

En plus des problèmes avec Autopilot, 7538 autres véhicules, des modèles S et X fabriqués entre octobre 2022 et novembre 2023, ont été affectés par des problèmes de verrouillage des portes en cas de collision.

Selon Tesla, ces deux erreurs seront corrigées gratuitement grâce à des mises à jour logicielles.