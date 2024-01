La Norvège continue de récolter les fruits : les véhicules électriques ont conquis 82,4% de part de marché

Allant au-delà de l’objectif fixé par l’Union européenne, et malgré le fait d’être l’un des acteurs les plus importants de l’industrie pétrolière, la Norvège prévoit de mettre fin aux voitures fonctionnant aux combustibles fossiles dès 2025.

Le pays encourage ses citoyens à acheter des voitures électrifiées, dans un effort continu, et les résultats portent leurs fruits depuis lors.

Selon la Norwegian Road Federation (OFV), l’année 2023 s’est achevée avec les voitures électriques représentant 82,4 % des nouvelles ventes de véhicules. Malgré le ralentissement, ce pourcentage est supérieur à celui de 2022, qui était de 79,3 %.

En revanche, les autres technologies représentent une part de marché relativement plus faible, les hybrides rechargeables étant la deuxième option avec 7,9 % des ventes.

En fin de compte, entre les véhicules électriques purs et les hybrides rechargeables, les Norvégiens ont acquis 90,3 % de voitures électrifiées, laissant le diesel et l’essence avec seulement 3,7 % des ventes (1,2 % d’essence, 2,5 % de diesel).

Tesla est la star des voitures électriques en Norvège

Les données du OFV montrent que près de cinq voitures neuves sur six vendues l’année dernière fonctionnaient uniquement sur batterie, la part de Tesla sur le marché général augmentant à 20 %.

Selon Reuters, Tesla a été le leader des ventes de voitures en Norvège pour la troisième année consécutive en 2023, renforçant sa position dominante par rapport à ses concurrents. Cela est vrai malgré un conflit permanent entre le fabricant américain et les syndicats de la région nordique.

Les marques les plus importantes en termes de part de marché après Tesla, qui a vendu un total de 25 408 unités en 2023, étaient Toyota, qui a terminé avec 15 754 unités (y compris les modèles hybrides) et une part de marché de 12,5 %, et Volkswagen, avec 13 704 unités et une part de marché de 10,8 %.

En ce qui concerne les modèles, la Tesla Model Y a été la voiture la plus vendue en Norvège en 2023, avec 23 088 unités représentant 18,2 % des ventes totales. Ensuite, la Volkswagen ID.4, en deuxième position avec 6614 unités, et en troisième position, la Skoda Enyaq avec 5740 unités.

Le pays des voitures électriques n’est pas un long fleuve tranquille

En raison de l’exemption de certaines taxes imposées aux voitures à moteur à combustion interne, certains professionnels de l’automobile, tels que les électriciens, refusent d’effectuer des services d’entretien pour les Tesla.

Cette décision est soutenue par des syndicats en Norvège, mais aussi au Danemark et en Finlande, qui contribuent à bloquer les importations de voitures Tesla en Suède.

Selon Christina Bu, directrice de l’Association norvégienne des véhicules électriques, malgré cette réaction, les ventes de Tesla ne semblent pas être affectées. De plus, la directrice a déclaré que la part de marché des voitures électriques pourrait atteindre 95 % en 2024, soit un an avant la date fixée pour les 100 %.

À Oslo, la capitale norvégienne, plus d’un tiers des voitures particulières sont déjà 100 % électriques. Selon Bu, ce chiffre pourrait atteindre 50 % au cours des deux prochaines années.

Cependant, tout comme les consommateurs d’autres pays se plaignent, tout le monde n’est pas satisfait de la transition, bien que la pollution sonore et atmosphérique ait diminué.

Certains propriétaires de voitures électriques se plaignent du manque de bornes de recharge dans les rues et affirment que les politiques actuelles favorisent ceux qui peuvent se permettre d’installer leurs propres bornes de recharge.