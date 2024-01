Qu’est-ce que « Smart Cabin », l’une des plus grandes révolutions de la première voiture électrique de Xiaomi

Une cabine intelligente mise en vedette par un écran de 16,1 pouces et dominée par un processeur Snapdragon 8295

Smart Cabin est l’une des principales technologies intégrées dans le Xiaomi SU7

L’année 2023 a pris fin avec l’une des meilleures nouvelles possibles pour le secteur technologique : l’officialisation du Xiaomi SU7, la première voiture électrique de l’entreprise chinoise. Avec l’intention de repousser les limites des performances, de l’écosystème et de l’espace mobile intelligent, l’une de ses principales caractéristiques réside dans l’expérience interactive de la Smart Cabin.

Xiaomi souhaite se faire une place parmi les principaux fabricants de l’industrie automobile, et pour cela, elle a choisi d’inclure cinq technologies dans sa première voiture : moteur électrique, batterie, moulage sous pression, Smart Cabin et Xiaomi Pilot, son système de conduite autonome alimenté par l’intelligence artificielle.

Qu’est-ce que la Smart Cabin du Xiaomi SU7?

Cependant, cette fois, nous nous concentrons sur la découverte plus approfondie de sa Smart Cabin, un terme qui se traduit par cabine intelligente. Située sur le tableau de bord de la voiture, il s’agit d’une expérience interactive très similaire à celle d’une tablette, ce qui permet à la plupart des utilisateurs de s’y familiariser rapidement.

Tout d’abord, son écran de 16,1 pouces et sa résolution 3K nous permettent de profiter au maximum de toutes les applications compatibles, qui prévoient d’atteindre plus de 5000 titres à l’avenir. Pour le moment, la société garantit une intégration parfaite de l’écosystème d’applications de la tablette Xiaomi et des principales applications du store officiel Android.

De plus, le simple geste de placer votre téléphone près de la cabine intelligente la détectera, une icône apparaîtra sur la console et, en la touchant, vous serez déjà dans l’interface de votre smartphone. Cela signifie que toutes les applications que vous avez installées sur votre téléphone se connecteront au Xiaomi SU7, en les adaptant instantanément au format de la voiture.

Le cerveau pensant de la Smart Cabin est un processeur Qualcomm Snapdragon 8295, une bête avec une puissance informatique de l’IA qui atteint les 30 TOPS. Comment ça marche ? De la manière la plus simple possible, il vous suffira d’entrer dans la voiture, de verrouiller la porte et vous verrez comment le système d’exploitation du véhicule démarre en moins de deux secondes : 1,49 seconde, pour être précis.