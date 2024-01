Xiaomi HyperEngine V8s, le moteur électrique qui donnera vie aux voitures du futur sera prêt en 2025 et sera révolutionnaire.

Le moteur le plus puissant qui donnera vie à la version la plus complète de la Xiaomi SU7 s’appellera Xiaomi HyperEngine V8s

Xiaomi HyperEngine V8s : il est l’atout maître de l’entreprise asiatique pour surpasser Tesla et Porsche

Xiaomi n’est pas seulement une marque leader sur le marché des smartphones, mais elle s’est également aventurée dans le secteur des voitures électriques avec la Xiaomi SU7, une berline capable de rivaliser avec des géants comme Tesla. Le secret de Xiaomi s’appelle Xiaomi HyperEngine V8s, le moteur électrique le plus puissant et avancé au monde, capable d’atteindre une vitesse maximale de 27 200 tr/min et une puissance de 425 kW ou 663 CV.

Le Xiaomi HyperEngine V8s est le fruit de plusieurs années de recherche et développement de la part de Xiaomi, qui a bénéficié de la collaboration d’experts en ingénierie électrique, mécanique et des matériaux. Le moteur repose sur une technologie brevetée par Xiaomi, qui consiste en un rotor à aimants permanents avec un design spécial qui réduit la perte de flux magnétique et augmente l’efficacité.

Tout ce que vous devez savoir sur le Xiaomi HyperEngine V8s

De plus, le moteur est équipé d’un système de refroidissement liquide qui dissipe la chaleur générée par les performances élevées et que Xiaomi a désigné sous le nom de « Bidirectional Full Oil Cooling Technology », associé à un circuit en forme de « S » qui se traduit par une dissipation dont la surface est 50% plus efficace.

Le moteur est fabriqué avec des matériaux de première qualité et résistants, tels que de l’acier au silicium de 960 MPa, le plus élevé de l’industrie, ce qui lui permet de supporter les hautes vitesses et charges du moteur. Le moteur intègre également un contrôleur intelligent qui optimise son fonctionnement en fonction des conditions de conduite et des préférences du conducteur.

Le contrôleur communique avec le système d’exploitation HyperOS de la voiture, qui permet de personnaliser l’expérience de conduite et d’accéder à toutes les fonctions et applications de Xiaomi. Le Xiaomi HyperEngine V8s offre des performances impressionnantes, le plaçant au-dessus de ses principaux concurrents.

L’accélération que pourra atteindre la Xiaomi SU7 avec ce moteur HyperEngine V8s lui permettra de passer de 0 à 100 km/h en moins de 4 secondes. Malgré toutes les caractéristiques de ce nouveau moteur, il devra d’abord réussir l’un de ses plus grands défis : la production de masse.

On s’attend à ce que le nouveau HyperEngine V8s de Xiaomi commence à être produit dans le courant de 2025, permettant de donner vie à un modèle avancé de sa voiture électrique et intelligente. Pour l’instant, il ne reste plus qu’à être patient et à suivre les étapes de Xiaomi pour savoir s’il sera capable de rivaliser avec Tesla.