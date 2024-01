C’est un combat de titans entre une marque qui a changé le monde des combustibles fossiles et une autre qui a révolutionné toute une industrie pour imposer les véhicules électriques. De petits défis gardent Tesla et Porsche occupés pour déterminer quelle marque est la plus rapide pour effectuer un tour complet sur le mythique circuit de Nürburgring. Le Taycan a finalement réussi à battre le record de la Tesla Model S Plaid.

On s’attend à ce que la nouvelle Porsche Taycan soit dévoilée prochainement. Avant son lancement, la marque allemande a testé le Taycan de pré-série à Nürburgring. La nouvelle Porsche Taycan a parcouru le circuit de Nürburgring 26 secondes plus rapidement que la version actuelle, battant la Tesla Model S Plaid de 18 impressionnantes secondes.

La nouvelle Porsche Taycan bat le record de la Tesla Model S Plaid

Porsche teste la nouvelle Taycan depuis plusieurs mois. Nous avons vu pour la première fois la nouvelle Taycan Turbo GT sportive en septembre, lorsque la concurrente de la Tesla Model S a fait un tour à Nürburgring. Le nouveau modèle est nettement supérieur à la Taycan actuelle.

Cette voiture est un modèle de pré-série, qui a été conduit par Lars Kern. Le temps réalisé est vraiment remarquable, le pilote a parcouru Nürburgring en 7:07:55. Ce temps est 26 secondes plus rapide que son dernier record, établi en 2022 avec la Porsche Taycan S Sport.

C’est également 18 secondes plus rapide que le temps de la Tesla Model S Plaid de 7:25:31 établi en juin. Porsche et Tesla ne cesseront pas de « se disputer » ce titre, une lutte qui a commencé en 2019.

La Porsche Taycan a battu le record en 2019, avec Tesla testant les premières versions de la Model S Plaid peu après. Bien que la Plaid ait été retardée de deux ans, le modèle haute performance a battu le record en 2021 avec un temps au tour de 7:35:579.

Le Taycan n’est pas encore le roi de Nürburgring

Porsche a récupéré le titre un an plus tard, mais la Plaid ne l’a pas laissé longtemps dehors et en juin, Tesla a de nouveau conquis la couronne !

Maintenant, il semble que Porsche essaie de récupérer ce titre.

Vingt-six secondes, c’est une éternité dans le sport automobile. Cela place le Taycan dans la même catégorie que les hypercars électriques.

a expliqué Kevin Giek, responsable de la gamme de modèles.

Giek a également noté que la nouvelle Taycan a réalisé « pratiquement le même temps » lors de plusieurs tours. Le temps place le nouveau véhicule électrique à seulement un peu plus de 2 secondes du dernier record du Rimac Nevera, qui est de 7:05:298. C’est toujours le roi de cette piste.

Ce nouveau résultat place la nouvelle Porsche Taycan comme la voiture électrique quatre portes la plus rapide à parcourir Nürburgring. Cependant, il faut noter qu’il s’agit toujours d’un modèle de pré-série.

On s’attend à ce que la nouvelle Taycan de Porsche soit la version la plus puissante à ce jour. La Taycan Turbo S actuelle, le modèle haut de gamme, a 750 chevaux et passe de 0 à 60 en 2,6 secondes. Selon des rumeurs, la nouvelle version GT aura environ 1000 chevaux, la plaçant dans la même discussion que la Tesla Model S Plaid (1.020 chevaux).

La marque allemande a déclaré qu’une vidéo embarquée du tour complet sera publiée mi-mars. Cela soulève une question : est-ce à ce moment-là que Porsche dévoilera officiellement le nouveau modèle ?