Xiaomi dépasse-t-il déjà Tesla ? La conduite autonome du SU7 montre déjà à quoi ressemblera l’avenir

Xiaomo SU7 veut changer le marché

Tout comme elle l’a fait avec les smartphones, Tesla veut également révolutionner le marché de l’automobile, en particulier des voitures électriques. Des années de préparation ont été nécessaires pour le SU7, ouvrant la porte à de nombreuses technologies développées ou améliorées, aboutissant à cette nouvelle proposition.

Cette voiture électrique de la marque présente de nombreuses solutions qui vont certainement changer le marché et assurer une position de leader pour Xiaomi. Du design présent à tous les éléments internes, la marque a accordé une attention particulière à tous les détails.

Un domaine dans lequel Xiaomi développera sa solution est la conduite autonome. Grâce aux différents systèmes présents, avec le support LiDAR (radar laser) et d’autres types de radars, elle promet beaucoup. Une vidéo vient maintenant prouver à quel point la conduite autonome va changer l’avenir.

Dépasse déjà Tesla en se garant tout seul

Dans cette vidéo, on peut voir un système entièrement autonome capable de se garer dans une situation difficile, même pour un conducteur expérimenté. Le système de Xiaomi semble également capable de reconnaître la présence d’une autre voiture (une Audi) arrivant en sens inverse et résout la situation en s’écartant pour permettre à l’autre conducteur de continuer.

Le Xiaomi SU7 offrira également des fonctionnalités avancées d’assistance à la conduite, de plus en plus proches de la conduite autonome. Il a le potentiel d’être encore meilleur que le pilote automatique de Tesla, grâce à l’inclusion de capteurs supplémentaires et à l’utilisation de deux processeurs Nvidia Drive Orin.

Alors que les voitures de Tesla disposent d’une fonction de stationnement automatique, cette vidéo montre que Xiaomi a réussi à améliorer cette fonction. C’est une étape importante, d’autant plus que Xiaomi arrive maintenant sur le marché avec une première proposition, créée à partir de zéro et sans aucune expérience dans le domaine. Reste à savoir comment cette proposition évoluera et comment la concurrence réagira et tentera de surpasser ce qui est maintenant visible.