Cette marque chinoise de voitures électriques dépasse Tesla en ventes pour la première fois de son histoire.

BYD a dépassé Tesla dans les ventes de voitures électriques au dernier trimestre de 2023

La compagnie d’Elon Musk a un concurrent féroce

La concurrence pour être le fabricant de voitures électriques le plus réussi est plus féroce que jamais. Tesla est la reine du marché, mais pendant le dernier trimestre de 2023, elle a été surpassée par BYD, une marque chinoise qui a vendu plus de voitures électriques. La société dirigée par Elon Musk a vendu 464 507 véhicules de ce type, tandis que la marque chinoise l’a surpassée avec 526 409.

Tesla a vendu plus de voitures électriques en 2023

Cela ne signifie pas que Tesla reste la référence mondiale en matière de voitures électriques en 2023. Elle en a vendu un total de 1 808 581, soit une augmentation de 37,6% par rapport à 2022, année où elle en avait vendu 1 313 851, ce qui témoigne indéniablement de sa croissance. Elle dépasse BYD, qui a vendu 1 574 822 véhicules électriques au cours de l’année, bien que sa croissance ait également été remarquable, avec une augmentation de 72,8% par rapport à 2022. À ces ventes purement électriques, il convient d’ajouter les ventes de modèles hybrides rechargeables, qui se sont élevées à 1 483 084. Elle a vendu plus que Tesla, mais pas en termes de voitures purement électriques.

Qu’est-ce que BYD ? Nous avons déjà mentionné qu’il s’agit d’une entreprise asiatique. Son nom complet est Build Your Dreams (BYD), qui se traduit par « Construisez vos rêves ». Elle a été fondée en 1995, se spécialisant dans la fabrication de batteries rechargeables, mais n’a commencé à fabriquer des voitures électriques qu’en 2003, ce qui en a fait progressivement une entreprise prospère à l’échelle mondiale. Elle est aujourd’hui l’un des principaux fabricants de véhicules électriques au monde, en plus de ses contrats internationaux tels que celui signé en 2016 pour construire des bus électriques pour la ville californienne de Los Angeles, car elle se distingue également par la fabrication de ce type de véhicules.

En général, nous pouvons affirmer que 2023 a été une bonne année pour Tesla, même malgré « l’agression » protagonisée par un robot en 2021, qui a été révélée cette année. Ses modèles se vendent bien, bien que l’on doive encore voir comment se comporte sur le marché son modèle le plus extravagant : le Tesla Cybertruck. Le nouveau véhicule de Tesla ne sera disponible sur le marché qu’en 2025, mais il a déjà été livré aux premiers clients.

Il s’agit d’un pickup électrique de dimensions colossales et d’aspect futuriste, qui a déjà une version pour enfants. Il ressemble plus à un tank qu’à une voiture en raison de son design minimaliste, aussi bien à l’extérieur avec son exosquelette métallique qu’à l’intérieur, où se distinguent ses énormes écrans. Il peut transporter jusqu’à 1 134 kilos et a une autonomie estimée à 547 kilomètres. Théoriquement, il peut passer de 0 à 100 kilomètres en 2,27 secondes, avec une vitesse maximale de 209 km/h. Il est également remarquable pour sa résistance étonnante, pouvant résister à des rafales de fusils automatiques, bien que sa vitre se soit brisée lors de sa présentation lorsqu’on lui a lancé une boule de pétanque.