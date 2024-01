Tesla présente les résultats du dernier trimestre de 2023 et bat à nouveau des records

D’après les informations divulguées par Tesla dans son rapport le plus récent, au cours des 3 derniers mois de 2023, la marque a produit 495 000 véhicules électriques. Ce chiffre est supérieur aux attentes, dépassant les estimations du marché et de la marque elle-même.

En ce qui concerne les livraisons, Tesla a connu la même situation au 4ème trimestre 2023. La marque a mis sur le marché plus de 484 000 voitures électriques, dépassant également les attentes du marché.

In Q4, we produced approximately 495k vehicles & delivered over 484k vehicles.

Full year 2023

Deliveries: 1.81 million (+38% YoY)

Production: 1.85 million (+ 35% YoY)

Our Q4 Earnings Call will be streamed live on X on Janvier 24 at 4:30pm CT

→ https://t.co/vWPOkQVGmV

— Tesla (@Tesla) 2 janvier 2024