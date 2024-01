Tesla ouvre les Superchargeurs à tous les véhicules électriques gratuitement pour une durée limitée

Allant dans le sens de l’esprit des fêtes, Tesla a annoncé qu’elle proposerait une promotion au cours de ces premiers jours de l’année. Jusqu’au 6 janvier, les propriétaires d’une voiture électrique qui n’est pas de la marque américaine pourront profiter gratuitement d’une première session de recharge aux superchargeurs.

Pour accéder aux superchargeurs, les propriétaires devront télécharger l’application du réseau du fabricant et s’inscrire. Comme annoncé, grâce à l’X, ce cadeau du nouvel an est valable pour les stations déjà ouvertes aux véhicules électriques d’autres marques et sera disponible dans les 18 marchés suivants :

Autriche

Belgique

Danemark

Finlande

France

Allemagne

Hongrie

l’Islande

Irlande

Italie

Luxembourg

Pays-Bas

La Norvège

Roumanie

Espagne

Suède

Suisse

Turquie

Royaume-Unis

Actuellement, Tesla possède un réseau de recharge de plus de 5 000 points dans le monde entier. Cette infrastructure, en plus d’être la plus grande du marché, continue de croître : environ 229 stations sont en cours de construction et plus de 440 sont en cours d’obtention de licences pour le début des travaux.

Cette action du nouvel an devrait être un moyen pour Tesla de promouvoir son réseau de charge et d’élargir sa liste de clients.