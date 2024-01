Tesla fume pendant la charge ? Restez calme, c’est un normal

Comme il est bien connu, toutes les voitures électriques, et pas seulement les Tesla, ont des comportements différents en fonction du froid ou de la chaleur. Ce ne sont pas seulement les batteries qui réagissent ainsi, mais de nombreux autres éléments se comportent différemment dans ces conditions.

Un phénomène qui apparaît maintenant, en raison de l’hiver, est le nombre croissant de plaintes et d’appels aux pompiers. On rapporte que les Tesla, lorsqu’elles sont en charge, commencent à dégager de la fumée, ce qui n’est pas normal pour les conducteurs habitués aux véhicules traditionnels.

Not the evening I had hoped for. While charging at a @tesla supercharger, my car unexpectedly started emitting smoke. I exited the vehicle and unplugged it from the supercharger. I called 911, and the police and fire departments were dispatched. Adding to the frustration, the… pic.twitter.com/UyExTaUWrG

— Stay Connected w/EV’s (@davidciccone) Décembre 27, 2023