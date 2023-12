Les lois de Californie empêchent les amendes aux voitures autonomes

Californie : les lois évitent les amendes aux véhicules autonomes sans conducteur

Ce n’est pas la première fois que nous parlons ici du manque de législation adéquate qui empêche l’imposition d’amendes aux voitures autonomes. Et les informations les plus récentes indiquent qu’en vertu des lois actuelles, en Californie, les voitures autonomes sans conducteur ne peuvent pas être verbalisées.

Par conséquent, en vertu de la législation de cet État américain, si l’un de ces véhicules commet une infraction routière, à partir du moment où il n’y a pas de conducteur à l’intérieur, les autorités ne peuvent pas dresser une contravention pour l’infraction. La raison en est précisément l’absence de conducteur humain.

Se basant sur un document interne du chef de la police de San Francisco, Bill Scott, qui a été consulté par NBC Bay Area, les autorités sont informées que « aucun procès-verbal pour infraction en mouvement ne doit être dressé si [le véhicule autonome] est utilisé en mode sans conducteur ». L’agent ajoute également que « La technologie évolue rapidement et, parfois, plus vite que la législation ou les règlements ne peuvent s’adapter aux changements ».

Cependant, dans d’autres États, tels que le Texas, le code prévoit que le propriétaire d’une voiture avec chauffeur est « considéré comme l’opérateur » et peut donc être verbalisé pour violation du code de la route « indépendamment de sa présence physique dans le véhicule ou non ». Les lois en Arizona sont similaires.

Alors que les voitures autonomes sont innovantes et suscitent réflexion sur toutes leurs potentialités, elles soulèvent encore de nombreuses questions et craintes. L’idée de partager la route avec un véhicule qui n’est pas contrôlé par un humain suscite une certaine inquiétude et insécurité, mais cela pourrait également être dépassé avec le temps et une normalisation croissante de ce concept, ainsi qu’une amélioration constante des systèmes intelligents.