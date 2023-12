Avec les voitures électriques sur la route, quelle quantité d’électricité l’Europe aura-t-elle besoin

La transformation dans le secteur des transports est en train de se produire et nous assistons au développement et à l’amélioration des technologies qui serviront, idéalement, à nous éloigner des combustibles fossiles.

Le passage d’un système presque entièrement dépendant des combustibles fossiles à un système de plus en plus dépendant de l’électricité implique certaines précautions. Notamment, comprendre sa préparation et, comme beaucoup se demandent, y compris dans notre section de commentaires, savoir combien d’électricité nous aurons besoin pour alimenter les voitures électriques que nous devrons, par force, voir sur les routes.

Combien d’électricité l’Europe aura-t-elle besoin avec autant de voitures électriques sur les routes ?

Afin d’estimer la quantité d’énergie dont nous aurons besoin d’ici 2040, l’Institut de recherche Fraunhofer et la société de conseil PwC ont réalisé une étude approfondie, analysant l’évolution actuelle et future de la demande d’énergie dans le secteur des transports.

Il est estimé que les ventes de voitures particulières et de véhicules utilitaires légers de moins de 3,5 tonnes seront entièrement électriques d’ici 2040. Cela prévoit que les objectifs de mettre fin aux ventes de nouvelles voitures avec des moteurs à combustion, y compris les hybrides, d’ici 2035, seront atteints.

L’étude estime qu’avec ce niveau de déploiement, des économies cumulatives de plus de 330 milliards d’euros par an seront réalisées d’ici 2030 et de 590 milliards d’euros par an d’ici 2040.

Par ailleurs, l’Union européenne (UE) estime que le passage à un système plus efficace comme l’électricité permettra à un ménage moyen de réduire ses coûts énergétiques de 30% d’ici 2040. C’est-à-dire une réduction de la facture énergétique de 3000 euros par an à 2100 euros par an.

Actuellement, les voitures électriques de l’UE consomment environ 16 TWh d’électricité par an. En 2040, cette valeur aura augmenté à 355 TWh.

Cela signifie, en tenant compte des chiffres de consommation pour l’Europe en 2022, 2809 TWh, qu’une flotte de 30% de véhicules électriques entraînerait, selon l’étude, une augmentation de la production de 13%.

Il est important de souligner que, bien que 100% des ventes soient des voitures électriques d’ici 2040, tous les modèles ne circuleront pas sur les routes. L’étude estime qu’à cette époque, 70% des voitures et 65% des camions continueront d’avoir un moteur à combustion interne.