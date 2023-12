Le refresh du Model Y de Tesla pourrait arriver dans quelques mois

C’est récemment que Tesla a dévoilé la dernière mise à jour de l’un de ses modèles. Nous parlons du Model 3, qui a subi des changements importants dans son design pour devenir plus moderne, tout en offrant quelques améliorations fonctionnelles.

La marque semble maintenant envisager cette mise à jour pour l’un de ses modèles les plus récents. Nous parlons du Model Y, qui devrait être le prochain modèle à subir des changements dans son design, ainsi qu’une mise à jour de nombreux composants, tout comme le modèle précédent de la marque.

Des rumeurs récemment apparues sur Internet indiquent maintenant que cette mise à jour devrait arriver prochainement. Il n’y a pas encore de date prévue pour son lancement, mais il est certain que cette mise à jour sera lancée dans quelques mois, vers le milieu de 2024.

La production de ce nouveau modèle devrait avoir lieu dans les mêmes endroits qu’actuellement, avec une préparation déjà envisagée. Dans le cas de l’usine de Gigafactory de Shanghai, une pause est déjà prévue en début d’année pour la préparation, avec les ajustements restants proches de la production.

En ce qui concerne les changements, le Model Y devrait suivre les mêmes points que le Model 3. Nous parlons de nouveaux intérieurs et de changements visibles dans l’esthétique générale de cette voiture électrique Tesla. De plus, il y aura également des changements internes et peu visibles pour améliorer sa qualité générale.

Cette rénovation intervient presque 5 ans après le lancement du Model Y. Avec un grand intérêt pour ce modèle, il est de plus en plus nécessaire pour Tesla de renouveler son design et de maintenir l’intérêt et la nouveauté. Ainsi, il se vendra certainement beaucoup plus.