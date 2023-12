Suède : La plus haute éolienne en bois du monde entre en fonctionnement

Des éoliennes en bois, développées en Suède, ont attiré l’attention du monde, à une époque où l’on parle de la pollution laissée par les structures éoliennes conventionnelles sur la planète. Une entreprise scandinave a développé en bois la plus haute éolienne du monde.

Innovation suédoise : la plus haute éolienne en bois du monde

À Göteborg, en Suède, une nouvelle merveille dans le domaine des énergies renouvelables est apparue. L’entreprise suédoise Modvion a lancé une éolienne de 150 mètres de haut, qui se distingue par sa tour en bois de 105 mètres entièrement faite en bois.

Cette innovation est non seulement un exploit d’ingénierie, mais aussi un pas en avant en termes de durabilité, réduisant l’empreinte carbone de l’appareil de 25%.

Bois scandinave pour un futur durable

La tour de l’éolienne, faite de bois lamellé-croisé de sapin scandinave, est un exemple pionnier de la façon dont les matériaux traditionnels peuvent être remplacés dans l’industrie éolienne.

Comparée à l’acier, qui est généralement utilisé dans ces constructions, le bois est non seulement plus respectueux de l’environnement, mais il devient également un puits de carbone, réduisant encore plus les émissions de CO2.

Lorsque la hauteur d’une tour double, l’effet éolien est quadruplé. Les prévisions du marché sont de 30 000 nouvelles éoliennes par an. Et chaque éolienne a besoin d’une tour. Notre solution modulaire en bois fournit au monde des tours hautes qui sont non seulement presque neutres sur le plan climatique, mais qui stockent également du CO2 pendant leur durée de vie.

indique l’entreprise dans les informations sur le projet.

Avec sa hauteur impressionnante, cette éolienne Modvion capte non seulement des vents plus forts, ce qui améliore l’efficacité et la rentabilité, mais résout également des problèmes logistiques. Les éoliennes de plus grande taille présentent souvent des défis de production, de transport et d’installation en raison de leur taille.

Réduction des émissions et stockage du CO2

L’utilisation du bois dans la construction de la tour a un impact significatif sur la réduction de l’empreinte carbone. Alors qu’une tour en acier de taille similaire émet environ 1250 tonnes de CO2, la tour en bois en émet 90% de moins. De plus, en stockant du carbone, la tour en bois compense davantage les émissions totales.

L’éolienne en bois offre également des avantages en termes de logistique. Les modules en bois, plus courts et plus légers, facilitent le transport et l’installation. De plus, en réduisant le poids total de 30% sans compromettre la résistance, et grâce à la grande résistance au feu du LVL, de nouvelles possibilités de conception et de localisation de ces éoliennes s’ouvrent.

Cette initiative de Modvion ne représente pas seulement une avancée technologique, mais aussi un brillant exemple de la façon dont l’innovation et la durabilité peuvent aller de pair dans le développement des énergies renouvelables. Avec des projets comme celui-ci, l’avenir de l’énergie éolienne semble plus prometteur et respectueux de l’environnement.