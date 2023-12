Tesla Cybertruck impliquée dans un accident avec une Toyota ressort… presque intacte ? (vidéo)

Cybertruck: « Si vous êtes en conflit avec une autre voiture, vous gagnerez »

Il ne fallait pas longtemps avant que le premier accident impliquant un Cybertruck montre à quel point il est résistant dans un scénario réel. Les passagers étaient surpris des dommages infligés à la Toyota Corolla par rapport à ce qui a été marqué sur la camionnette de Tesla. Les images sont éloquentes.

Le nouveau Cybertruck de l’entreprise d’Elon Musk ressemble vraiment à une voiture de combat futuriste. Et ce jeudi dernier, il a prouvé qu’il était aussi résistant qu’un véhicule blindé.

La voiture électrique de Tesla est entrée en collision avec une Toyota Corolla dans l’État de Californie et est ressortie presque intacte, ne subissant que quelques bosses et éraflures sur la carrosserie. En revanche, la voiture japonaise a subi de gros dégâts à l’avant. Les conducteurs et passagers des deux voitures sont sortis indemnes.

La police routière de Californie a déclaré à The Verge que l’accident s’était produit sur une route de la ville de Palo Alto. Le conducteur de 17 ans de la Corolla a fait un virage à droite et a heurté un petit monticule de terre sur le côté de la route. Pour corriger la trajectoire, le jeune homme a tourné brusquement à gauche et est entré sur la voie opposée, où il a heurté la Tesla, qui transportait trois passagers.

Le conducteur du Cybertruck a subi une petite blessure mais a refusé les soins médicaux. La police a déclaré au site américain qu’il n’y avait aucune preuve que l’utilitaire était en pilote automatique au moment de l’accident. Les conditions de la route étaient nuageuses et humides, cependant les agents ne savent pas si cela a influencé la collision.

L’utilisateur de reddit boddhya est passé par les lieux et a pris plusieurs photos de l’incident. Comme on peut le voir dans la vidéo à la seconde 17, la Toyota a été complètement détruite à l’avant tandis que le pick-up de Tesla a subi des dommages légers sur le côté.

Cependant, il est évident que l’impact a été violent, au point de déclencher l’airbag latéral du Cybertruck.