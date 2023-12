Personne ne veut acheter de voitures électriques d’occasion et il y a déjà des cimetières, voici pourquoi

Les voitures électriques sont encore chères et le marché de l’occasion ne les rend pas pas cher. Ainsi, ceux qui recherchent une voiture d’occasion ne semblent pas vouloir d’une voiture électrique pour le moment. Le problème est que des milliers de voitures abandonnées se trouvent maintenant dans des « cimetières » sans solution en vue !

Tant de voitures électriques d’occasion et personne ne les veut… Pourquoi ?

Le marché des voitures d’occasion aux États-Unis et en Europe a généré environ 1,2 billion de dollars de revenus cette année en 2023. Si dans un passé récent, avec la crise des composants causée par la COVID-19, l’offre semblait insuffisante, l’excédent est désormais un problème de plus grande ampleur.

Le problème est aggravé par la réticence des consommateurs à acheter des voitures électriques d’occasion, comme le souligne Fortune. Il y a des raisons qui découragent l’intérêt pour ces véhicules, comme le manque d’incitations fiscales, comme il en existe pour les neufs, le lancement effréné de nouveaux modèles, plus modernes et à des prix plus attractifs, ainsi que d’autres facteurs liés à l’insuffisance de l’infrastructure de recharge.

Matt Harrison, directeur des opérations de Toyota, a déclaré à Fortune :

Il n’y a pas de demande pour les véhicules électriques, et cela a un impact significatif sur le coût de possession.

Et en Chine ?

La Chine est le paradigme de la production en série de véhicules électriques. Le pays compte de nombreuses marques et produit tellement d’unités que même avec les incitations fiscales, ces voitures électriques n’atteignent pas un plus grand nombre de personnes. Surtout les voitures d’occasion, qui contribuent à la formation de « cimetières » remplis de voitures abandonnées et recouvertes de végétation, selon Fortune.

L’année 2024 sera encore pire. Cela est dû au fait qu’une grande partie des 1,2 million de véhicules électriques vendus en Europe en 2021 arrivent sur le marché de l’occasion l’année prochaine.

L’approche adoptée par les marques concernant cette question sera cruciale pour leurs résultats financiers, pour la confiance des consommateurs et, en fin de compte, pour le processus de décarbonisation.

Il est déjà question d’une possible solution impliquant la mise en place de programmes de mobilité, y compris par le biais de partenariats avec des start-ups de covoiturage. Cependant, ce ne sont que des grains de sable qui ne pourront guère aider à faire face à la réalité qui se profile.

Il est bien sûr possible pour le marché de vendre davantage de voitures d’occasion en baissant les prix. De plus, il est important de fournir des informations sur la qualité du produit vendu d’occasion. En effet, tandis que les voitures à combustion peuvent être évaluées rapidement en fonction de leur âge et de leur kilométrage, il n’existe pas de tests généralisés pour déterminer la qualité de ce composant essentiel dans le cas des véhicules électriques : la batterie. Et nous savons que la batterie représente environ 30% de la valeur d’un véhicule électrique.

Pour réfléchir à l’avenir, imaginons maintenant à quoi ressemblera le marché lorsque les voitures électriques à moins de 25 000 euros arriveront massivement et deviendront populaires auprès des conducteurs particuliers.