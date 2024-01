Carburant fabriqué à partir de « caca »? Oui, et voici les avantages…

Les combustibles fossiles sont des sources d’énergie formées à partir de restes organiques de plantes et d’animaux. Les principaux types de combustibles fossiles sont le charbon, le pétrole et le gaz naturel. Et si le carburant était fabriqué uniquement à partir de « caca »?

Le carburant créé à partir de matières fécales humaines a une empreinte carbone 90% plus faible

Avec la fin de l’utilisation des combustibles fossiles de plus en plus urgente, il est nécessaire de trouver des solutions alternatives. Rappelons qu’un accord a récemment été conclu lors de la COP28 pour l’élimination progressive des combustibles fossiles.

Et si la solution pour la fin des combustibles fossiles passait par les matières fécales humaines? La société Firefly a développé un type de carburant d’aviation créé principalement à partir d’excréments humains. Les tests déjà réalisés montrent que le résultat est presque identique au carburant fossile standard utilisé dans les avions. Le carburant créé à partir de matières fécales humaines a une empreinte carbone 90% plus faible que le carburant d’aviation.

Selon certaines estimations, chaque être humain produit suffisamment de déchets chaque année pour produire quatre à cinq litres de biocarburant pour l’aviation. Pour un simple vol aller de Londres à New York, les déchets annuels de 10 000 personnes seraient nécessaires, révèle le Zap.

Cela peut sembler peu, mais l’équipe de recherche insiste : « C’est très excitant. Il y a une exigence de 10% de carburant durable pour l’aviation, c’est une obligation légale. Et nous pourrions répondre à la moitié de cette demande avec des matières fécales ».