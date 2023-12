Un regard de plus près sur la voiture de Xiaomi grâce à ses premières photos réelles

Découvrez plus de détails sur ses phares et ses roues, ainsi qu’une vision plus réaliste de la voiture.

Premières images réelles de la Xiaomi SU7

Après de nombreux mois d’attente, hier a été annoncé ce que nous attendions tous : Xiaomi a présenté sa première voiture électrique. Bien qu’il ait été surpris en train de rouler à plus de 200 km/h sur les routes chinoises il y a un peu plus d’un mois, et que nous ayons vu de nombreux détails hier, nous avons enfin les premières photos réelles de la Xiaomi SU7.

Voici la Xiaomi SU7 de près et sans filtres

Depuis son annonce hier, nous avons eu le temps d’apprendre ses spécifications par cœur et, bien sûr, de découvrir son prix et sa date de mise en vente. Cependant, les photos que nous avons vues sont-elles totalement fidèles à la réalité ? Inutile de spéculer davantage, car nous avons les premières images réelles de la Xiaomi SU7.

Les photos ont été partagées par Lei Jun sur son compte X, et montrent la nouvelle voiture de la société chinoise de manière plus proche, sans être passées entre les mains de nombreux experts en édition et en marketing. En réalité, nous pouvons apprécier plus de détails sur les phares et les roues, ainsi qu’une vision d’ensemble assez réaliste de la Xiaomi SU7.

Le fondateur et PDG de Xiaomi lui-même a écrit en partageant ces images que « Xiaomi SU7 suscite l’agitation sur le campus de Xiaomi », où cette exposition a eu lieu. De plus, nous avons la chance de pouvoir apprécier les trois couleurs disponibles : Aqua Blue (bleu), Mineral Gray (gris) et Verdant Green (vert), pour satisfaire tous les goûts. Le modèle bleu remporte souvent les sondages, mais quel est votre préféré ?

D’autre part, le directeur exécutif de l’entreprise n’a pas manqué l’occasion de faire de la publicité deux fois, car les images ont été prises avec un Xiaomi 13 Pro, ce qui montre clairement sa marque d’eau. Dans ses dernières publications, partagées il y a seulement quelques heures, il mentionne également que la série Xiaomi 14 et la Watch S3 sont assorties aux modèles vert et bleu de la voiture.