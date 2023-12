Finalement, combien a coûté à Xiaomi le développement de la SU7, sa nouvelle voiture électrique ?

Maintenant que le nouveau voiture électrique de Xiaomi, le SU 7, est mieux connu, la marque a décidé de révéler un peu plus sur ce projet. Ils ont voulu présenter au monde toute la technologie qui est présente et qui pourrait être accessible aux consommateurs en Chine en 2024.

En plus de toutes ces informations pertinentes, la marque a également révélé combien il a fallu investir pour développer ce projet. En plus de la valeur monétaire, le volume des équipes qui ont participé à la création de cette voiture électrique révolutionnaire a également été révélé.

C’est Lei Jun, le fondateur du groupe Xiaomi, qui a révélé toutes ces données lors d’une récente interview. Il a parlé des défis qu’il y a à créer une voiture, d’autant plus lorsque l’entreprise n’a aucune expérience dans le domaine. La grande avantage, selon le PDG de l’entreprise, est que les voitures électriques d’aujourd’hui sont « essentiellement une intégration de l’industrie automobile et de l’industrie de l’électronique grand public ».

En ce qui concerne les chiffres, il a été révélé que Xiaomi a alloué plus de 3 400 ingénieurs au projet de création du SU7. Ils ont dû passer par toutes les étapes que les marques automobiles ont déjà automatisées et qui nécessitent l’allocation de 300 à 400 personnes.

En ce qui concerne les investissements financiers, ils sont encore de bien plus grande envergure. D’après ce que Lei Jun a révélé, Xiaomi a dépensé plus de 10 milliards de yuans (soit environ plus de 1,5 milliard d’euros), soit environ 10 fois plus que ce que dépensent les marques traditionnelles, pour la recherche et le développement.

Pour Xiaomi et ses dirigeants, le SU7 représente l’aboutissement du développement de la marque et l’entrée sur un marché qui attire de plus en plus l’attention des consommateurs. La question demeure de savoir si Xiaomi parviendra à conquérir les consommateurs comme elle le fait déjà avec les smartphones, et si ces voitures électriques seront un succès commercial et surpasseront des marques comme Tesla ou Porsche.