Prix du Xiaomi SU7 : combien coûtera-t-il et quand pourra-t-on acheter la voiture de Xiaomi

La Xiaomi SU7 Max en vert

Nous attendions cela depuis des mois, et enfin, cela est devenu réalité : Xiaomi a présenté sa première voiture électrique, la SU7, avant la fin de l’année, lors d’un événement de présentation qui s’est tenu en Chine et dirigé par le PDG et co-fondateur de la marque, Lei Jun. Au cours d’une présentation de plus de deux heures, le patron de l’entreprise a parlé de tous les détails relatifs à ce projet ambitieux, qui a abouti à une voiture destinée à concurrencer des modèles tels que la Porsche Taycan Turbo ou la Tesla Model S Plaid. Eh bien, tous, sauf le prix.

C’était l’une des données que les fans de Xiaomi attendaient avec le plus d’impatience, mais Lei Jun s’est contenté de mentionner que, compte tenu de ses performances, ce serait un produit cher. La question est, à quel point cher?. Passons en revue tout ce que nous savons jusqu’à présent.

Une berline sportive destinée à concurrencer le meilleur du marché

Avant de connaître tous les détails et les performances de la Xiaomi SU7, beaucoup imaginaient que la première voiture de Xiaomi serait lancée pour concurrencer des modèles tels que la Tesla Model 3 dans la catégorie des berlines sportives de taille moyenne.

Finalement, cela n’a pas été le cas. La société a dévoilé une grande berline (plus grande que la Model 3) dont les dimensions la placent dans la même catégorie que les Tesla Model S et Porsche Taycan. Deux modèles que Xiaomi a lui-même utilisés comme exemples lors des différentes comparaisons réalisées lors de la présentation.

En plus de ses dimensions et de son design sportif, la Xiaomi SU7 sera capable d’atteindre les 800 kilomètres d’autonomie avec une seule charge et de atteindre une vitesse maximale de 265 kilomètres par heure dans sa version « Max ». Cette dernière sera également capable de passer de 0 à 100 km/h en 2,78 secondes.

Plus cher que prévu. Moins cher que ses concurrents

Xiaomi a investi plus de 10 milliards de dollars dans sa proposition initiale, qui n’est que la première étape d’un plan visant à devenir l’un des principaux fabricants de véhicules électriques dans le monde au cours des 15 à 20 prochaines années.

Pour y parvenir, il ne suffit évidemment pas d’avoir un bon produit. Étant donné qu’il s’agit de Xiaomi, la stratégie claire consiste à maintenir un prix attractif pour les acheteurs potentiels.

À cet égard, bien que des chiffres exacts n’aient pas encore été confirmés, Lei Jun a révélé la fourchette de prix dans laquelle se situera la Xiaomi SU7.

Le PDG et co-fondateur de Xiaomi a suggéré que le prix de la voiture se situera entre 99 000 yuans et 400 000 yuans, en fonction de la version choisie. Cela équivaut à entre 12 000 et 50 000 euros selon le taux de change actuel.

Il est très probable que le prix définitif se rapproche davantage des 400 000 yuans. En réalité, certaines indications antérieures ont déjà révélé que le prix de la Xiaomi SU7, dans sa version de base, pourrait être d’environ 300 000 yuans, soit environ 38 000 euros . La version « Max » pourrait donc être celle qui se rapproche de ces 50 000 euros évoqués par Lei Jun lors de la présentation.

Si cela se concrétise, la Xiaomi SU7 serait une voiture bien moins chère que les Tesla Model S et Porsche Taycan avec lesquels la marque pékinoise a comparé son premier véhicule électrique. La Model S de Tesla commence à partir de 689 000 yuans (environ 88 000 euros) et le Taycan coûte 898 000 yuans (environ 114 000 euros).

Les premières livraisons commenceront en février 2024

La marque prévoit de mettre sa première voiture en vente dans les prochaines semaines, et les premières livraisons devraient commencer à partir du mois de février 2024.

Comme on pouvait s’y attendre, la Xiaomi SU7 sera vendue exclusivement en Chine dans un premier temps, et il n’est pas certain que la marque ose lancer le véhicule en dehors des frontières de son pays d’origine.