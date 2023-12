Xiaomi met en vente les Xiaomi 14 et 14 Pro dans les couleurs exclusives de sa première voiture électrique

Xiaomi vient de lancer en Chine deux nouvelles teintes de couleur pour les Xiaomi 14 et Xiaomi 14 Pro, qui correspondent à deux des couleurs de sa première voiture électrique, le Xiaomi SU7.

Le Xiaomi 14 Pro dans ses deux nouvelles et exclusives couleurs : Verdant Green et Aqua Blue

Aujourd’hui est un jour important dans l’histoire récente de Xiaomi, car après des mois de rumeurs et de fuites, le géant chinois a lancé dans son pays natal sa première voiture électrique, une Xiaomi SU7 qui sera disponible en deux versions différentes, une standard et une Max, et qui sera disponible en trois couleurs exclusives : Mineral Gray, Verdant Green et Aqua Blue.

Profitant du lancement de sa première voiture électrique, la marque chinoise propose des éditions limitées des Xiaomi 14 et Xiaomi 14 Pro disponibles dans deux des couleurs exclusives du Xiaomi SU7, à savoir le vert et le bleu.

Voici à quoi ressemblent les nouveaux Xiaomi 14 et Xiaomi 14 Pro dans leurs deux nouvelles couleurs

Xiaomi vient de lancer dans son pays natal deux éditions limitées des Xiaomi 14 et des Xiaomi 14 Pro personnalisées avec les teintes de vert et de bleu qui ont récemment fait leurs débuts dans leur premier véhicule électrique, le Xiaomi SU7.

Comme vous pouvez le voir sur les images ci-dessus, Xiaomi propose deux versions du Xiaomi 14 et deux versions du Xiaomi 14 Pro teintées avec les nouvelles et exclusives couleurs du Xiaomi SU7, qui sont nommées Olive Green et Gulf Blue dans ce cas.

Ces deux éditions limitées des Xiaomi 14 et Xiaomi 14 Pro sont disponibles dans une seule variante avec 16 Go de RAM et 1 To de stockage interne et sont proposées au prix de 4 999 yuans, soit environ 634 euros , et de 5 999 yuans, soit environ 760 euros , respectivement.

Après avoir battu tous les records de ventes en Chine, les Xiaomi 14 et Xiaomi 14 Pro devraient arriver sur le marché mondial en janvier 2024, du moins le modèle de base, car il est possible que la version Pro n’arrive pas officiellement en France, et il est très probable que ces nouvelles options de couleur récemment annoncées ne sortent pas du pays asiatique.