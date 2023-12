Xiaomi SU7 : le premier véhicule de Xiaomi est officiel et veut rivaliser avec la Tesla Model 3

Nous connaissons maintenant tous les détails sur la Xiaomi SU7, la première voiture électrique de la marque pékinoise.

La Xiaomi SU7 en couleur Aqua Blue

L’attente est terminée : Xiaomi a présenté sa première voiture électrique, la Xiaomi SU7, lors d’un événement organisé en Chine. Il s’agit du premier produit de l’entreprise depuis son annonce d’entrer dans le secteur des véhicules électriques, un projet immense pour lequel la société a alloué un budget de plus de 1400 millions de dollars.

La Xiaomi SU7 (Speed Ultra 7) a été annoncée lors d’un événement dirigé par Lei Jun, PDG et co-fondateur de l’entreprise, qui a profité de l’occasion pour détailler tous les aspects les plus importants qui rendent ce produit spécial, le premier d’une ligne avec laquelle Xiaomi aspire à devenir l’un des premiers fabricants de voitures au niveau mondial dans les 15 prochaines années.

Xiaomi SU7, toutes les informations

La Xiaomi SU7 est une berline sportive dans le style de la Tesla Model 3. En réalité, la marque n’a pas hésité à comparer son premier véhicule à celui de l’entreprise américaine dirigée par Elon Musk. Et si la Model 3 n’était pas un concurrent assez digne, la marque en a également profité pour comparer certaines de ses performances à celles des Tesla Model S Plaid et Porsche Taycan Turbo, deux des voitures électriques les plus puissantes disponibles sur le marché aujourd’hui.

En réalité, son esthétique semble être un mélange entre une Tesla et une Porsche. Elle a une longueur de 4,99 mètres, une largeur de 1,96 mètre et une hauteur de 1,4 mètre, ainsi qu’un empattement de 3000 millimètres.

Le poids commence à partir de 1980 kilos pour le modèle d’entrée de gamme. La version « Max », plus puissante et sportive, augmentera ce chiffre à 2205 kilos.

Il sera possible de configurer la Xiaomi SU7 pour choisir différentes options, y compris des capteurs LiDAR pour la navigation semi-autonome Xiaomi Pilot, la reconnaissance faciale pour le déverrouillage des portes, un intérieur en cuir de différentes couleurs et des jantes de 19 ou 20 pouces.

En ce qui concerne les différences techniques entre la Xiaomi SU7 et la SU7 Max, il faut mettre en évidence l’utilisation de différentes batteries. Le modèle de base sera équipé d’une batterie signée BYD, tandis que le modèle le plus avancé aura une batterie nickel, manganèse et cobalt (NMC) de CATL.

Dans les deux cas, la batterie est intégrée dans le corps du véhicule grâce à une technologie développée par Xiaomi appelée « Cell to Body » ou CTB. Cela, selon la marque, améliore la rigidité structurelle du véhicule tout en réduisant la hauteur nécessaire pour obtenir un intérieur plus spacieux.

En dehors de tout cela, Xiaomi affirme avoir conçu la structure du véhicule et la batterie pour garantir une sécurité maximale, à travers différents systèmes de protection et d’isolation.

Xiaomi a baptisé le moteur qui anime la SU7 comme le Xiaomi HyperEngine. Bien que la marque ait révélé des détails sur les futures générations de cette technologie, la version choisie pour animer la Xiaomi SU7 est le Xiaomi HyperEngine V6 et V6s, capable d’atteindre 21 000 tours par minute.

La Xiaomi SU7 avec le moteur HyperEngine V6 aura une traction arrière (RWD) et atteindra 220 kW de puissance, permettant d’atteindre une vitesse maximale de 210 km/h (limitée électroniquement). Quant à la Xiaomi SU7 Max avec le moteur HyperEngine V6s, elle atteindra 495 kW et aura une vitesse maximale de 265 km/h. Ce dernier sera un modèle à quatre roues motrices (AWD).

Comme on pouvait s’y attendre, la Xiaomi SU7 est livrée avec un logiciel basé sur HyperOS, le système d’exploitation développé en interne par Xiaomi, qui promet d’intégrer tous ses produits au sein d’un même écosystème. Et même si l’expérience avec la voiture est plus satisfaisante lorsqu’on utilise un smartphone Xiaomi, grâce à la prise en charge d’AirPlay, CarPlay et Android Auto, il sera possible de profiter de toutes ses capacités même avec un iPhone ou un autre appareil Android qui n’est pas de Xiaomi.

L’interaction avec HyperOS se fera via son grand écran de 16,1 pouces de diagonale avec une résolution 3K intégré à l’intérieur du véhicule, disposé en format horizontal au centre du tableau de bord. Le système d’infodivertissement est soutenu par un processeur Qualcomm Snapdragon 8295.

Prix de la Xiaomi SU7 et disponibilité

La Xiaomi SU7 sera mise en vente en Chine en premier lieu. Ceux qui souhaitent l’acheter devront attendre jusqu’au mois de février, date à laquelle les premières livraisons de la version « Founders Edition » débuteront pour ceux qui décident de réserver la voiture.

Les prix dépendront de la configuration et des extras choisis. Chaque modèle commencera à un prix différent, mais Xiaomi n’a pas encore révélé les chiffres exacts. Nous mettrons à jour cet article dès que nous aurons des détails à ce sujet.

En principe, on ne prévoit pas que l’appareil soit vendu sur le marché mondial.