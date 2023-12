La nouvelle voiture électrique de Xiaomi a déjà une date de présentation ! C’est..

Il est question depuis longtemps de la possibilité pour Xiaomi de révéler au marché une nouveauté unique. Nous parlons de sa voiture électrique, qui placera la marque à un nouveau niveau et ouvrira de nouveaux marchés. Après beaucoup d’informations révélées, une date pour sa présentation est enfin annoncée. Ce sera demain, le 28 décembre, que Xiaomi dévoilera au monde la Xiaomi SU7.

Xiaomi SU7 sera présenté demain

Peu d’entreprises parviennent à être présentes dans autant de domaines d’activité que Xiaomi. Connu principalement pour ses smartphones et autres gadgets technologiques, il a réussi à se diversifier ces dernières années et à toucher de nouveaux marchés avec des propositions différentes et très intéressantes.

Un domaine dans lequel la marque gagne en importance, du moins en ce qui concerne les rumeurs et les informations, est celui des voitures. On sait, et cela a déjà été confirmé par la marque, qu’elle prépare une voiture électrique qu’elle souhaite mettre en circulation le plus rapidement possible, rivalisant ainsi avec toute la concurrence, qui possède bien plus d’années d’expérience.

Xiaomi EV technology launch on Thursday at 2pm

Just tech, no products. pic.twitter.com/YGRz5w9NFw — Lei Jun (@leijun) Décembre 25, 2023

Une grande nouveauté pour cette voiture électrique

Ce moment semble maintenant très proche de devenir une réalité, grâce à une annonce faite par le PDG de Xiaomi, Lei Jun. L’entreprise tiendra demain, le 28 décembre, un événement dédié à la présentation de tous les détails techniques de ce nouveau produit Xiaomi, du système électrique qu’il incorporera aux différents éléments logiciels qui feront du Xiaomi SU7 un modèle unique.

En changeant l’approche traditionnelle des lancements de smartphones, Lei Jun a souligné la séparation des événements liés à la technologie et aux lancements de produits. Cette divergence peut soulever des soupçons, laissant les passionnés se demander si l’approche de Xiaomi est un choix calculé ou une stratégie bien réfléchie pour susciter l’anticipation.

The automotive landscape is unlike anything we’ve ever encountered. For both myself and the team at Xiaomi, it’s a thrilling adventure. Tens of billions invested, thousands of brilliant minds collaborating, and over a thousand days of dedication have brought us to this moment. I… pic.twitter.com/vuAik1yC7w — Lei Jun (@leijun) Décembre 26, 2023

Que présentera la marque demain ?

Bien que la forme finale soit déjà connue, de nombreux détails sur le Xiaomi SU7 restent encore inconnus. Toutes les informations finales ne seront connues que l’année prochaine, mais des rumeurs antérieures suggèrent que nous aurons jusqu’à trois versions différentes de cette voiture électrique, toutes avec une autonomie variant entre 628 km et 800 km et des moteurs d’une puissance allant jusqu’à 275 kW.

La seule chose dont nous sommes sûrs, c’est que demain, à 06h00 au Portugal, Xiaomi révélera tous les détails techniques de ce modèle. À ce moment-là, beaucoup plus sera révélé et Xiaomi divulguera certains détails importants, franchissant ainsi une étape de plus pour concrétiser la Xiaomi SU7, la future voiture électrique de la marque.