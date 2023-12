La voiture de Xiaomi a déjà une date de présentation officielle

Xiaomi a confirmé aujourd’hui la date de présentation de la SU7, sa première voiture électrique.

L’annonce avec laquelle Xiaomi a annoncé la présentation de sa première voiture électrique

Le moment que tous les fans de Xiaomi attendaient depuis des années est sur le point d’arriver : le prochain 28 décembre, la société pékinoise tiendra l’événement de présentation de son premier grand produit destiné au marché automobile : une voiture électrique que nous connaissons déjà sous le nom de Xiaomi SU7.

La marque elle-même a été chargée de faire cette annonce sur son profil X, où elle a révélé la date et l’heure de début de l’événement, ainsi que quelques détails sur ce que nous pouvons attendre.

Xiaomi annoncera sa première voiture électrique le 28 décembre

Le Lei Jun lui-même, PDG et co-fondateur de Xiaomi, a confirmé que le 28 décembre à 07h00 heure française aura lieu l’événement de présentation de la première voiture électrique de la société. Cet événement sera diffusé en direct sur Internet et pourra être suivi sur le site officiel de la société.

Il en profite également pour détailler le processus de développement de ce produit, qui promet de marquer un tournant dans l’histoire de la marque pékinoise. Il explique qu’il s’est entouré des meilleurs ingénieurs pour pouvoir construire une voiture excellente et a décidé de diriger lui-même le projet. Au cours de ce processus, Jun affirme avoir conduit plus de 150 voitures différentes dans le but d’apprendre des forces de chaque fabricant.

Get ready for the #XiaomiEVTechnologyLaunch on Dec 28th! #Stride with us to witness the fusion of technology and aesthetics as we unveil a whole new way to travel! https://t.co/ls7b4FCeHC — Xiaomi (@Xiaomi) Décembre 25, 2023

Il explique également que la mission de Xiaomi dans le domaine automobile sera de créer des « espaces mobiles intelligents » qui iront au-delà de ce que proposent des marques comme Tesla.

Voici le Xiaomi SU7

À ce stade, la première voiture électrique de Xiaomi ne cache plus beaucoup de secrets. Le véhicule a déjà été vu dans des dizaines d’images différentes et il est plus que confirmé qu’il s’agit d’une berline sportive de dimensions similaires à celles de la Tesla Model 3. Il semble également clair que le Xiaomi SU7 arrivera en trois variantes différentes, le modèle « Max » étant le plus avancé (modèle qui, soit dit en passant, a déjà été repéré roulant à plus de 200 kilomètres par heure).

L’un des aspects les plus importants de cette voiture sera son logiciel, qui sera basé sur HyperOS, le système d’exploitation développé en interne qui est également présent sur les téléphones mobiles, les tablettes, les montres, les télévisions et d’autres produits de la société. De cette manière, Xiaomi souhaite garantir que la voiture fasse partie de son écosystème d’appareils connectés pour assurer la meilleure intégration avec les autres produits.

Bien qu’il n’ait pas été confirmé, tout semble indiquer que le prix de la voiture Xiaomi avoisinera les 40 000 euros. Cependant, il est prévu que l’appareil soit lancé en Chine en premier lieu, et il n’est pas clair s’il finira par arriver dans d’autres régions du monde avec le temps.