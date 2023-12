Cet invento veut mettre fin à la voiture électrique – peut-il y parvenir avant ce qu’il semble

La bulle des voitures électriques a récemment changé.

Les véhicules à hydrogène pourraient être l’avenir

Il y a peu de temps, nous vous avons dit que l’hydrogène pourrait être l’avenir des voitures, car Toyota a beaucoup progressé dans cette voie. Maintenant, il semble que les bonnes nouvelles concernant cette technologie ne cessent d’arriver, car nous sommes à un point où la technologie pourrait être prête très bientôt pour commencer sa production de masse.

Une nouvelle technologie récemment documentée par la prestigieuse revue Nature a évoqué une nouvelle façon de produire des piles à hydrogène de manière beaucoup plus économique et durable.

La voiture électrique du futur pourrait être en cours de conception en ce moment même

Un groupe de chercheurs a réussi à trouver un moyen d’éliminer l’utilisation de métaux précieux pour créer des piles à hydrogène. Jusqu’à présent, bien que les piles à hydrogène étaient fonctionnelles, elles étaient incroyablement coûteuses à produire car elles utilisaient des matériaux très coûteux, dont certains sont très rares à la surface de notre planète.

Ainsi, la nouvelle pile peut utiliser une fine couche d’argent à la place du platine, ce qui rend la production de piles à hydrogène beaucoup moins chère. Plus précisément, il s’agit d’une fine couche d’un alliage d’argent. Ce matériau, tout en n’étant pas le moins cher de tous, l’est beaucoup plus que les autres qui ont été utilisés jusqu’à présent. De plus, il est utilisé en plus petite quantité.

Cela permet non seulement de réduire les coûts, ce qui était nécessaire pour rendre la voiture à hydrogène compétitive par rapport à la concurrence, mais c’est également un moyen incroyable d’obtenir un véhicule dont la fabrication n’est pas incroyablement polluante.

En résumé, voici les points clés :

Une nouvelle découverte pourrait permettre la production en série et à grande échelle de voitures à hydrogène.

Les piles à hydrogène deviendraient vraiment pas cher à produire.

Le marché automobile cherchait des alternatives aux voitures électriques en raison du coût élevé de leur fabrication .

. La voiture à hydrogène est moins chère et surtout durable, les batteries sont très polluantes.

Il existe déjà un prototype fonctionnel de cette technologie.

Cela, ajouté à la facilité actuelle de produire de l’hydrogène vert et durable, fait pencher la balance en faveur de l’hydrogène.

Il est surprenant qu’une invention récemment commercialisée et considérée comme une alternative d’avenir soit maintenant considérée tout le contraire. La voiture électrique est en crise totale et cela est en grande partie dû à l’énorme problème que représentent les batteries au lithium. Leur fabrication est un problème, c’est pourquoi cette nouvelle technologie qui est sur le point d’arriver veut être l’alternative qui remporte la bataille contre la voiture électrique.

Le temps dira si ce type de voitures devient courant dans nos foyers ou si au contraire la voiture électrique remporte la bataille. Selon les coûts de fabrication, l’avenir peut être très sombre pour de nombreuses marques de véhicules électriques.