Amber : Est-ce la voiture électrique la plus laide du monde ?

Avez-vous entendu parler de l’Amber ? Le secteur automobile est en renouvellement ! En plus de la motorisation, on remarque que le design des véhicules de cette génération suit d’autres lignes… mais pas complètement différents ! La Russie veut entrer sur le marché des véhicules électriques et a déjà un modèle… mais il n’est pas beau !

L’Amber semble être la combinaison de plusieurs designs de voitures

Il s’appelle Amber et c’est probablement la voiture électrique la plus laide du monde. Il est en cours de développement en Russie, mais il est évident que le design n’est pas le point fort des russes. On sait également que cette voiture sera produite avec des voitures en provenance de Chine.

Les informations sur ce véhicule sont rares. On sait qu’il sera électrique et que la carrosserie semble être une combinaison de plusieurs voitures. À l’avant, il y a des phares LED et les roues sont déséquilibrées par rapport à la taille de la carrosserie.

Avtotor Russia sera l’entreprise chargée de la construction des premières unités en 2025. Il convient de mentionner qu’Avtotor a déjà eu un partenariat avec BMW, en particulier pour la production des modèles X1, X3, X5, Série 3, Série 5 et Série 7.

GM a également eu un partenariat avec l’entreprise russe, ayant contribué à la production de la Cadillac Escalade, de la Chevrolet Malibu et de l’Opel Astra. Ces dernières années, Avtotor a collaboré à la construction de l’Hyundai Elantra et la Kia Optima pour le marché russe local.

Sur les réseaux sociaux, il y a plusieurs commentaires mentionnant que ce véhicule ressemble à la Fiat Multipla. En 2020, le véhicule d’origine italienne a été considéré comme la voiture la plus laide du monde par TopGear.