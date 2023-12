Et si votre voiture pouvait recevoir la batterie et le moteur d’une Tesla, cette idée vous plaît-elle ?

Le marché change, avec les voitures électriques qui prennent le contrôle du futur proche, mais il n’y aura pas d’argent pour une rénovation en masse. C’est pourquoi il y a déjà des personnes qui envisagent de convertir les voitures thermiques en véhicules électriques (VE). Aujourd’hui, nous présentons une autre idée qui semble gagner en popularité aux États-Unis. Il y a une entreprise qui veut transformer les voitures classiques en véhicules électriques en utilisant des batteries Tesla d’occasion.

Si vous en aviez l’occasion, convertiriez-vous votre voiture à essence en voiture électrique ?

La proposition vise principalement le marché américain, où les conducteurs de grands SUV à « grosses cylindrées » gardent leurs voitures jusqu’à ce qu’elles soient considérées comme des voitures classiques. Selon l’entreprise, l’objectif est de transformer par exemple une Ford Bronco de 1974 en un véhicule silencieux, sans émissions et tout aussi puissant.

L’Arc Motor Company, une entreprise de technologie verte basée en Ontario, souhaite transformer ces voitures classiques en véhicules électriques en utilisant des batteries Tesla d’occasion, à partir de 75 000 dollars (environ 68 000 euros).

La propriétaire de l’entreprise, Sloane Paul, était auparavant directrice mondiale du marketing de performance chez Microsoft avant d’ouvrir sa propre entreprise. De plus, Sloane a plus de 15 ans d’expérience dans de grandes entreprises de technologie et d’ingénierie telles que Dyson. Dans ce nouveau projet, son objectif est d’améliorer les performances des véhicules tout en contribuant à un avenir sans émissions nettes.

Lorsqu’on électrifie une voiture, on ne fait pas seulement une machine de conduite meilleure et plus agréable et on réduit les émissions d’échappement, on réduit également la quantité de déchets qui se retrouvent dans les décharges.

a expliqué Sloane Paul.

La démarrage prétendument la première à réaliser la conversion d’un Ford Bronco de 1974 de la première génération. Comme l’a expliqué le COO et ingénieur d’ARC, Tom Chep, « elle a beaucoup de puissance ».

Dans le cas présenté, le Ford Bronco dispose de deux moteurs électriques, doublant ainsi la puissance et le couple de la version essence d’origine.

Startup construit un Ford Bronco EV de 74 avec des batteries Tesla

Bien qu’il ne soit probablement pas nécessaire d’avoir toute cette puissance, « cela montre les capacités qui existent ».

Chep est un ingénieur spécialisé dans l’ingénierie électrique. Il a également 10 ans d’expérience dans le domaine, ayant travaillé avec des entreprises telles que Rolls Royce et Toyota, pour n’en nommer que quelques-unes.

Étant donné qu’il est impossible de simplement remplacer le moteur de 5,0 litres du Bronco, l’entreprise a dû faire preuve de créativité. L’Arc affirme que la plupart des composants proviennent des modules de batterie de Tesla Model S démantelés ou récupérés. Ils acquièrent des modules de batteries Tesla d’occasion qui sont ensuite analysés par une autre entreprise spécialisée dans la récupération des composants des batteries. Ces composants sont tous vérifiés pour former une nouvelle batterie par la suite.

En fin de compte, le Bronco comprend 15 des 16 modules de batterie qui alimentaient le modèle S d’origine. L’ensemble de batteries est stocké dans le compartiment moteur, dans une boîte en acier fabriquée à la main (sur l’image ci-dessus). Avec 75 kWh d’énergie, la vieille Ford a une autonomie d’environ 320 km.

Bien qu’elle soit encore loin des véhicules électriques modernes, la plupart ayant une autonomie de plus de 450 km, il s’agit d’un autre véhicule pour les trajets d’une journée. Les deux moteurs électriques délivrent 260 chevaux de puissance et 346 Nm de couple, soit presque le double des 120 chevaux de puissance et 243 Nm de couple de la version originale du Bronco.

La meilleure partie – la technologie est transférable. Si vous avez une voiture classique, ce type d’entreprises pourra la convertir en véhicule électrique. Selon Chep et Sloane Paul, un autre grand projet qu’ils envisagent est un « Power Wagon monstrueux ». Une autre « bête » du passé.

Les conversions électriques d’Arc commencent à 75 000 dollars (environ 68 000 euros). L’entreprise affirme qu’à mesure que les prix des pièces et des batteries baisseront, elle espère pouvoir proposer des conversions à moindre coût.