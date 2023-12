Si vous voyez cette lumière allumée dans une voiture Mercedes, cela signifie qu’elle est…

Au moins deux états ont accordé à Mercedes-Benz la permission de signaler la conduite autonome de ses véhicules avec un éclairage spécial de couleur turquoise.

Lumières turquoises sur une Mercedes.

Les voitures autonomes sont une réalité dès maintenant, il n’est pas nécessaire d’attendre le futur pour les voir. Il est vrai que pour l’instant, leur présence est limitée aux États-Unis et que généralement lorsque nous recevons des nouvelles à leur sujet, c’est à cause des problèmes qu’ils ont causés ou des accidents qu’ils ont provoqués, mais cela n’a pas découragé les principaux constructeurs. Et nous ne parlons pas seulement de Tesla; certains comme Mercedes-Benz fabriquent également des véhicules de ce genre.

C’est précisément le constructeur allemand dont il est question dans cette nouvelle, comme vous avez pu le deviner avec le titre. Selon TechSpot, les États-Unis ont donné la permission à Mercedes-Benz de faire clignoter des feux spéciaux de couleur turquoise lorsque la voiture est en mode autonome. Ainsi, le constructeur devient le premier à obtenir cette licence en Amérique du Nord.

Une licence qui n’est pas définitive

Selon le média, la licence accordée à la société allemande pour les feux turquoise concerne les véhicules d’essai pendant une période de deux ans. Et les choses se compliquent encore, car cette autorisation est pour l’état de la Californie à partir de 2024. Dans d’autres états comme le Nevada, Mercedes ne pourra pas ajouter cette fonctionnalité avant 2026.

Quoi qu’il en soit, ces luminaires s’activeront avec la conduite autonome. Cela est pris en charge par une technologie connue sous le nom de Drive Pilot, une assistance avancée à la conduite de niveau 3 qui ne peut être utilisée que dans des situations et des zones très spécifiques. Cela inclut une circulation dense ou sur des routes avec des vitesses limitées à 65 km/h.

Cette technologie ne peut être utilisée que pendant la journée et dans des zones exemptes de travaux. Le conducteur doit également rester attentif en tout temps même s’il ne conduit pas le véhicule (bien qu’il puisse retirer les mains du volant).

Les feux turquoise serviront à alerter les autres conducteurs de la conduite autonome. L’idée est que les autres conducteurs ne soient pas alarmés en voyant quelqu’un sans les mains sur le volant, ou en train de faire d’autres choses qui n’impliquent pas nécessairement la conduite d’une voiture.

Quant à Mercedes, ils affirment que les feux turquoise sont idéaux pour signaler la conduite autonome. Selon eux, cela est dû à des « facteurs psychologiques et physiologiques » qui semblent réagir mieux avec le turquoise qu’avec n’importe quelle autre couleur.