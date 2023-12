Le Hyperloop One était censé changer le monde des transports. Mais il a déçu…

Plusieurs projets ont tenté (ou sont en train de tenter) de transformer l’idée de voyager à grande vitesse en réalité. Mais force est de constater que, dix ans après qu’Elon Musk ait présenté l’Hyperloop, ce projet est un énorme échec. Il n’a pas révolutionné les transports, et il ne semble pas le faire un jour.

L’Hyperloop avait tout pour nous impressionner

L’apparence futuriste de l’Hyperloop s’associait à une promesse trop belle pour ne pas essayer d’y croire : un moyen de transport qui nous permettrait de voyager à 1 200 km/h grâce à un système de lévitation unique.

Le meilleur exemple de cet échec est la référence dans ce domaine : Virgin Hyperloop One était une entreprise créée avec le support de Virgin en 2017, mais six ans après avoir entamé son voyage, les responsables viennent d’annoncer qu’ils vont fermer l’entreprise et vendre tout leur matériel.

Hyperloop One a réussi à lever plus de 450 millions de dollars depuis sa création, et malgré la création d’une petite piste d’essai près de Las Vegas, ils n’ont jamais réussi à dépasser cette phase. L’entreprise n’a jamais réussi à convaincre aucune agence ou gouvernement de prendre leurs services pour construire un véritable et fonctionnel hyperloop.

Alors que c’est Elon Musk qui a eu l’idée, la technologie Hyperloop a tenté de devenir une réalité pratique à travers plusieurs initiatives. Presque toutes ont abouti à l’échec ou ont été très loin des promesses de la technologie : en Chine, par exemple, le prototype initial n’a pas dépassé les 50 km/h.

En novembre 2020, Virgin Hyperloop a marqué l’histoire en réalisant le premier voyage avec équipage. En réalité, ce n’était pas vraiment un voyage à grande vitesse puisque la vitesse maximale atteinte était de 160 km/h, cependant, le tube ne mesurait que 500 mètres.

Néanmoins, il y a des projets qui continuent d’essayer. Nous sommes donc confrontés à une technologie qui suscite des passions, mais qui fait que ceux qui essaient de la rendre réalité doivent abandonner. Le rêve était beau, mais il semble qu’il n’ait été que cela.