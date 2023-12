Les voitures autonomes de Waymo approuvent en matière de sécurité : seulement 3 blessés légers sur 11,5 millions de km parcourus

Selon les données publiées par la société, ses voitures réduisent de moitié les chances d’avoir un accident.

La voiture 100% autonome de Waymo

Waymo, le projet de véhicule autonome de Google , vient de réussir brillamment en matière de sécurité. Selon les données récemment publiées par la société, ses voitures ont six fois moins de chances d’avoir un accident avec blessures que les voitures conduites par des humains . De plus, cela augmente l’avantage de Waymo par rapport à son principal rival, Cruise.

Tout a commencé lorsque la société secrète de Google appelée Google X a commencé à développer son propre véhicule 100% autonome , qui en 2016 deviendra sa propre société indépendante: Waymo. Depuis lors, ils ont effectué de nombreux tests sur les routes publiques et se sont même associés à Volvo pour intégrer la technologie de conduite autonome de Waymo dans leurs voitures.

Les voitures autonomes de Waymo n’ont causé que trois blessés légers sur 11,5 millions de kilomètres

Eh bien, après que ces voitures aient parcouru 11,5 millions de kilomètres (8,5 à Phoenix, 2,8 à San Francisco et des milliers de kilomètres à Los Angeles) sans conducteur, les données parlent d’elles-mêmes: elles n’ont eu que trois accidents avec des blessés légers . Par contre, si cette distance avait été parcourue avec des humains au volant, le chiffre aurait augmenté jusqu’à 13 accidents avec des blessés.

En ce qui concerne les types d’accidents, le premier s’est produit lorsqu’ils ont freiné pour éviter de heurter une branche tombée, entraînant la collision de trois véhicules et la blessure d’un passager qui ne portait pas sa ceinture de sécurité. Le deuxième s’est produit lorsqu’ils se sont arrêtés à une intersection et ont été heurtés par l’arrière par une camionnette, et le dernier s’est produit lorsqu’ils ont essayé d’éviter une collision, car une voiture s’approchait à grande vitesse sur la voie de gauche.

Ces données sont excellentes en comparaison avec celles de Cruise, son principal concurrent dans le domaine de la conduite autonome, qui a renversé une femme sous un véhicule . En réalité, à ce moment précis, ils ont perdu leur PDG, une partie de leur personnel et, bien sûr, ils ont suspendu les tests sans conducteur dans tout le pays.

Bien qu’il soit vrai que l’innovation est la clé du progrès, les avancées technologiques ont toujours leurs détracteurs, et dans le cas des voitures autonomes, elles ont acquis un ennemi inattendu: les cônes.