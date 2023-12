Pourquoi certaines Mercedes vont-elles avoir des phares bleus ?

Les véhicules électriques ont apporté de l’innovation et ont obligé le marché lui-même à modifier les lois et règlements relatifs à la circulation. Mercedes vient d’obtenir l’autorisation d’installer des feux bleus sur ses voitures. Il y a une raison à cette innovation, qui apporte plus d’informations pertinentes aux routes et aux conducteurs.

Feux bleus sur les voitures civiles

La marque allemande est très avancée en ce qui concerne les véhicules et les technologies pour la conduite autonome. Nous soulignons qu’elle a été la première marque à recevoir la certification de conduite autonome de niveau 3. Maintenant, Mercedes a reçu l’autorisation d’équiper ses véhicules de conduite autonome de feux bleus.

Ces feux s’allumeront lorsque le véhicule sera en mode sans conducteur, pour avertir les autres usagers de la route.

Bien que ces derniers mois on ait moins entendu parler des nouveautés des voitures autonomes, principalement en raison des nombreuses nouvelles sur l’invasion des voitures électriques sur le marché européen, la voiture autonome continue de se développer. En réalité, de nombreuses marques continuent de travailler sur ce projet, dans le but d’offrir des solutions plus complètes et plus sûres dans un avenir proche.

Quelles sont les marques qui se démarquent déjà dans la conduite autonome?

Lorsqu’on parle du développement de voitures autonomes, on peut mentionner d’autres marques qui font également des progrès sûrs. Tesla, par exemple, a été la première à entreprendre ce voyage, mais il y a plusieurs autres marques qui développent leurs propres systèmes, comme BMW, Lucid ou Xpeng.

Il y a une étude qui met en évidence les marques avec les meilleurs ADAS (Advanced driver-assistance system) – un système avancé d’assistance au conducteur qui comprend des technologies qui aident les conducteurs à conduire en toute sécurité un véhicule. Grâce à une interface homme-machine, l’ADAS améliore la sécurité automobile et routière. Ce système utilise une technologie automatisée, telle que des capteurs et des caméras, pour détecter les obstacles proches ou les erreurs du conducteur et y répondre en conséquence. L’ADAS peut permettre divers niveaux de conduite autonome.

Dans ce domaine de développement, selon une étude, la marque qui se distingue en tête, avec les meilleurs résultats, est Ford.

Mercedes est l’une des marques qui mène le classement

Comme mentionné précédemment, l’une des marques les plus avancées dans cette révolution qui se déroule sur les routes est Mercedes, avec son Drive Pilot. La marque a même dépassé la société d’Elon Musk sur certains points, tels que la certification de niveau 3, ou même le système de dépassement automatique, ou encore la question du stationnement automatique, avec son Automated Valet Parking.

Dans un communiqué de presse, l’entreprise allemande a annoncé qu’elle avait atteint un nouveau jalon. Elle vient d’obtenir l’autorisation officielle des États de Californie et du Nevada d’équiper ses voitures de feux bleus-turquoise. Plus précisément, de petites LED qui complèteront l’éclairage traditionnel.

Mais à quoi vont-ils servir? Nous vous expliquons tout!

Comme vous l’avez probablement compris, cette fonctionnalité est liée à la conduite autonome et ne sera disponible que sur les modèles jusqu’au niveau 3. Autrement dit, pour l’instant, seuls l’EQS et la Classe S thermique, bien que d’autres puissent suivre ultérieurement. Mais quel est l’objectif de cette technologie, qui peut sembler un peu extravagante?

Les nouveaux feux fonctionneront comme des indicateurs, montrant aux autres usagers de la route que la voiture est en mouvement sans l’intervention du conducteur. Par conséquent, les autres usagers de la route pourront être plus prudents quant au comportement de la voiture et sauront qu’ils doivent faire attention à ne pas traverser la route, par exemple. Même si, théoriquement, la voiture est capable de réagir pour éviter un accident.

Mais pourquoi le constructeur allemand, dont la conduite autonome est homologuée aux États-Unis depuis le début de l’année, a-t-il choisi cette couleur? Eh bien, la raison est assez simple. Dans son communiqué de presse, la marque explique qu’elle répond à plusieurs critères. Elle se distingue des feux de signalisation existants et permet aux autres usagers de la route de la détecter rapidement et de manière fiable.

Le risque de confusion est réduit et les conducteurs savent immédiatement où regarder lorsqu’ils voient une EQS avec ces feux allumés. Cette teinte devrait être maintenue par la marque et adoptée par tous ses véhicules équipés de la conduite autonome de niveau 3, ce qui signifie, pour information, que les conducteurs n’ont plus les mains sur le volant et les yeux sur la route, et ne sont plus responsables en cas d’accident.

Il ne peut être activé que sur des autoroutes séparées par une barrière centrale et à des vitesses allant jusqu’à 130 km/h, tant aux États-Unis qu’en Europe. Cela malgré le fait que le système de Mercedes ne soit actuellement approuvé que pour des vitesses allant jusqu’à 60 km/h. Cependant, ne vous attendez pas à voir encore des voitures autonomes avec ces nouveaux feux, car ils ne devraient arriver qu’en 2026.