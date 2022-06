Trop de temps sur TikTok ? La solution arrive qui met fin à ce problème pour les utilisateurs

TikTok est venu montrer qu’il est encore possible de créer un réseau social qui innove et révolutionne ce qui peut être proposé. Son succès fut éclatant et c’est actuellement l’option du plus grand nombre, notamment des plus jeunes.

Avec ce succès est venu un gros problème. Nous passons de plus en plus de temps à l’intérieur de TikTok, grâce à son défilement infini et à la façon dont il nous captive. Le réseau social veut changer ce scénario et aider les utilisateurs et pour cela il a maintenant présenté une nouveauté très importante.

Une aide pour les utilisateurs de TikTok

Il y a un changement majeur dans l’industrie. Si jusqu’à récemment l’accent était mis sur l’utilisation des smartphones et de leurs applications, ce scénario s’est inversé et chacun veut désormais garantir une pause nécessaire, sans trop solliciter les utilisateurs et leur attention.

TikTok est une source de plaisir, mais avec l’inconvénient de trop serrer les utilisateurs. Il y a toujours une nouvelle vidéo à regarder et à liker. Ainsi, et souvent sans s’en rendre compte, les plus jeunes passent des heures à regarder cette appli et le contenu qui y est présenté.

Connaître le temps d’écran est très important

Pour aider les utilisateurs, au moins à avoir une idée du temps passé connecté, de nouvelles alertes vont apparaître. Ceux-ci seront activés par défaut, vous pouvez donc avoir une idée du temps passé à regarder les vidéos que TikTok montre aux utilisateurs.

En particulier, il y aura un groupe d’utilisateurs qui sera davantage ciblé dans cette nouvelle alerte météo. Les adolescents (entre 13 et 17 ans) seront invités à utiliser l’outil de limitation du temps d’écran s’ils passent plus de 100 minutes sur l’application en une seule journée.

Plus d’informations sur l’utilisation de l’application

TikTok ajoute également un nouveau tableau de bord de temps d’écran qui affiche un résumé de l’utilisation de l’application. Les statistiques incluent la durée d’ouverture de l’application, un détail de l’utilisation de jour et de nuit et un compteur général du temps passé quotidiennement dans l’application.

Après avoir vu d’autres réseaux sociaux mettre cette limitation et même Android et iOS parier sur ce changement, il est temps pour TikTok de prendre une position égale. Ces nouvelles sont importantes et donnent aux utilisateurs les limites dont ils ont souvent besoin et qu’ils souhaitent voir s’imposer.