L’explorateur de fichiers Windows 11 teste déjà les onglets

Il y a 3 mois, nous apprenions pour la première fois l’existence d’onglets dans l’Explorateur de fichiers de Windows 11. Microsoft le testait en interne mais n’avait pas osé franchir le pas… jusqu’à maintenant.

Les onglets débarquent enfin officiellement dans une version de Windows 11

La build 25136 de Windows 11 a eu la chance d’avoir pour la première fois une fonctionnalité aussi demandée au fil des ans par les utilisateurs de Windows.

Les onglets de l’explorateur de fichiers nous permettront d’être plus productifs et de mieux organiser notre travail. Et la vérité est qu’entre vous et moi, esthétiquement, ils se sentent luxueux pour le navigateur.

Un nouveau design pour le panneau de navigation

Mais méfiez-vous! Ce n’est pas la seule nouveauté qui a atteint l’explorateur de fichiers dans cette version. Microsoft a également voulu mettre en avant un design renouvelé du panneau de navigation de gauche.

Cette nouvelle disposition nous permet d’accéder facilement à nos dossiers épinglés et fréquents (Accès rapide) et à nos profils OneDrive ajoutés à Windows, qui reflètent le nom d’utilisateur associé au compte.

Les dossiers Windows familiers qui sont disponibles par défaut dans le volet de navigation ne sont plus affichés sous « Ce PC » pour que cette section reste concentrée sur les lecteurs de stockage de votre PC. Lorsque vous naviguez vers des dossiers synchronisés avec OneDrive tels que Documents, Images, etc., la barre d’adresse affiche le chemin correct pour indiquer clairement quand les dossiers sont dans le cloud et quand ils sont sur site.

Que pensez-vous de ces nouvelles ? Pensez-vous que l’explorateur de fichiers va beaucoup s’améliorer grâce à eux ? Vous manque-t-il quelque chose dedans ? Mon opinion est que l’amélioration de l’explorateur dans Windows 11 22H2 sera très importante, mais pas seulement pour ces problèmes, mais pour tous ceux annoncés précédemment, y compris les améliorations de performances indispensables par rapport à la première version du nouveau système d’exploitation.