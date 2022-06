Qualcomm veut surpasser le SoC M2 et aura l’aide d’anciens ingénieurs d’Apple

Après avoir montré au marché comment vous pouvez créer votre SoC avec le M1, Apple a fait une évolution et a apporté le M2. Celui-ci est plus performant et performant, élargissant encore les possibilités qu’il offrira aux utilisateurs et à leur équipement.

Ce positionnement a laissé la concurrence avec des problèmes, sans alternatives capables de suivre cette performance et cette capacité. Qualcomm semble avoir déjà défini ses plans pour battre le SoC M2 et s’appuiera sur une ancienne équipe d’Apple pour le faire.

La décision d’Apple de créer son propre SoC était risquée, mais c’était clairement un pari gagnant. Ces propositions d’entreprises ont une performance qui les place au-dessus de la concurrence, créant à nouveau un écosystème intégré qui exploite au maximum ses propositions.

Bien sûr, les propositions du concours sont en cours de préparation, prêtes à répondre en conséquence. Qualcomm fait partie de ceux qui entreront dans ce clash et son PDG a déjà défini la manière d’y parvenir. Vous voulez créer une proposition qui correspond et vous avez la bonne aide.

Dans une interview qu’il a accordée à CNET, Cristiano Amon, le PDG de Qualcomm, souhaite que l’entreprise soit l’un des leaders en matière de performances des processeurs PC. Pour cela, l’entreprise américaine s’est appuyée sur un rachat qu’elle a effectué récemment, NUVIA.

Celui-ci est composé d’un groupe d’anciens ingénieurs d’Apple, qui ont participé à la création de certains des principaux SoC d’Apple. Nous parlons des SoC de la série « A » d’Apple, tels que l’A11 Bionic de l’iPhone X. Ils ont quitté Apple en 2019 pour créer leurs propositions.

Le nom de code de la première puce de Qualcomm à concurrencer Apple Silicon est Hamoa, qui est fabriqué en 4 nm (par rapport au N5P/5 nm de M2) et sera produit en série au 3T23. Avant de défier Apple, Qualcomm doit convaincre les marques de PC d’utiliser sa puce à la place des puces x86.https://t.co/lNoOWIIyOu — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) 8 juin 2022

Après que cette volonté de Qualcomm ait été connue, plus d’informations ont rapidement émergé sur cette proposition. Il devrait s’appeler « Hamoa » et il sera fabriqué selon le procédé 4 nanomètres, battant Apple ici avec le 5 nm du M2. Sa production massive démarrera en 2023, au 3e trimestre.

Quelque chose que Qualcomm devra également faire est de convaincre le marché de la capacité des SoC basés sur ARM. Microsoft a déjà commencé à créer des alternatives pour cette architecture, il devrait donc simplifier le processus et ouvrir ces propositions. Après cela, il sera plus simple de se concentrer sur le M2 d’Apple.