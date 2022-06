Nouvelles fraîches et bonnes du royaume Xbox

Alors que la chaleur commence à se resserrer et que l’été approche à pas de géant, Xbox réchauffe également un peu l’atmosphère, avec des révélations récentes sur l’état de la Xbox Nation.

Venez voir comment se porte la Xbox Nation et les initiatives qui arrivent ou qui sont déjà arrivées.

Cela fait plus de 20 ans d’existence que, même avec les hauts et les bas naturels, n’a jamais perdu son objectif et son cap de fournir les expériences de jeu les meilleures et les plus complètes (et pas seulement) aux joueurs du monde entier. Xbox a récemment fêté ses 20 ans et l’état de grâce demeure.

L’entreprise est restée attentive au marché et aux consommateurs, et attentive à un plus grand besoin d’innovation lorsqu’il s’agit de livrer quelque chose à ses fans. Que ce soit sous la forme de jeux, d’événements, de services fournis, de partenariats avec d’autres marques, … Xbox peut être fière d’être actuellement dans une position de premier plan dans le scénario mondial.

Et c’est après son récent 20e anniversaire que la société décide de rendre public pour révéler quelques nouvelles de l’équipe Xbox, et ce qu’ils font et pensent pour le futur proche (y compris les appareils et les services).

La société continue de travailler dur pour faire de la Xbox un écosystème qui offre la meilleure expérience aux joueurs, apportant de grands titres de tous les genres aux consoles, aux PC et au Cloud.

Dans ce chapitre, nous ne pouvons pas oublier de mentionner l’inclusion de nouveaux jeux de l’un des Xbox Game Studios, à partir du jour de leur lancement sur le service Xbox Game Pass.

Mais voyons un peu mieux ce qui s’en vient…

Vitrine des jeux Xbox et Bethesda

Le Xbox & Bethesda Games Showcase aura lieu le 12 juin, c’est-à-dire dimanche prochain à 18h00.

C’est un événement qui suscite beaucoup d’anticipation dans la communauté, notamment parce qu’il s’agit d’un lien entre deux marques fortes et qui crée naturellement de fortes attentes.

De cette façon, les fans pourront voir certains des jeux incroyables à venir sur Xbox, PC et Cloud de la marque Bethesda.

Xbox pour téléviseurs intelligents Samsung 2022

C’est une excellente nouvelle pour tous ceux qui possèdent une SmartTV de marque Samsung.

Xbox a annoncé un partenariat avec Samsung pour que l’application Xbox soit disponible sur ses smart TV en 2022, permettant de jouer sur le Cloud sans avoir à disposer d’une console. L’implication de cette publicité est fantastique, ce qui signifie que des centaines de jeux de la bibliothèque Game Pass Ultimate seront disponibles sur les SmartTV Samsung sans avoir besoin de posséder une console.

Comme vous vous en doutez, la lecture de titres Xbox sur Samsung Smart TV 2022 sera une expérience ininterrompue, similaire à l’utilisation de toute autre application de streaming à la télévision.

À partir du 30 juin, il sera possible d’accéder à l’application Xbox depuis le Samsung Gaming Hub ou le Media Hub, de se connecter avec son compte Microsoft, de connecter sa manette Bluetooth préférée et de commencer à jouer.

Bien sûr, les membres Game Pass Ultimate auront accès à d’excellents jeux sur le Cloud, ou vous pourrez jouer à Fortnite sans avoir besoin d’un abonnement.

Nouvelles expériences pour les joueurs sur Microsoft Edge et Windows 11

L’une des préoccupations croissantes concernant les marques de jeux vidéo et de consoles est de créer des produits capables d’offrir d’excellentes expériences de jeu.

Xbox ne fait pas exception et ce travail a conduit à des mises à jour et des améliorations constantes. Consultez la liste des mises à jour à venir pour Windows 11 ci-dessous : Des optimisations pour les jeux fenêtrés sont actuellement testées dans le programme Windows Insider. Ils sont conçus pour améliorer considérablement la latence et activer d’autres fonctionnalités intéressantes, notamment le HDR automatique et le taux de rafraîchissement variable (VRR).

Une nouvelle application d’étalonnage HDR qui permettra aux joueurs d’améliorer la précision et l’uniformité des couleurs de leurs écrans HDR.

Le widget Game Pass permettra aux joueurs de parcourir et de découvrir des jeux sur le service, ainsi que de revenir à leurs titres récemment joués.

La barre de contrôle comprend une liste des derniers jeux et des raccourcis vers les versions les plus populaires, y compris l’application Xbox. La barre de contrôle permet aux joueurs de reprendre leurs jeux, ou même d’accéder à Xbox Cloud Gaming sans avoir besoin d’une souris et/ou d’un clavier. C’est quelque chose que les utilisateurs de Windows Insider connaissent déjà.

Pendant ce temps, il a également été partagé que Microsoft Edge évolue. Et il évolue pour satisfaire encore plus les besoins et les caprices des joueurs.

Découvrez quelques-unes des nouvelles fonctionnalités de jeu exclusives bientôt disponibles sur la version de bureau de Microsoft Edge, y compris certaines intégrations Xbox Cloud Gaming : une nouvelle page d’accueil de jeu personnalisée qui comprend des actualités, des guides de jeu, des flux en direct, des jeux phares, des tournois, des nouveautés et à venir jeux et la bibliothèque Xbox Cloud Gaming, qui comprend un accès facile aux jeux récemment joués ainsi qu’au contenu connexe.

Le Clarity Boost intégré rend les jeux Cloud plus nets lorsque vous jouez via le navigateur Microsoft Edge sous Windows.

Le nouveau menu de jeux de Microsoft Edge vous permet d’accéder facilement à des jeux gratuits et populaires tels que Microsoft Solitaire, Atari Asteroids, Microsoft Jewel et le jeu exclusif Microsoft Edge Surf, tout en aidant les joueurs à découvrir de nouveaux jeux.

Le mode efficacité permet d’améliorer les performances des jeux sur Windows 10 et 11 pour les faire fonctionner rapidement et en douceur en réduisant automatiquement l’utilisation des ressources du navigateur lorsqu’un jeu PC est lancé.

Passe de jeu Xbox

Xbox a également révélé des nouvelles de son service phare, Xbox Game Pass. Selon l’annonce récente, plus tard cette année 2022, Xbox a l’intention d’autoriser les membres Xbox Game Pass Ultimate à jouer à certains jeux via le Cloud qu’ils possèdent déjà ou qu’ils ont déjà achetés en dehors de la bibliothèque Xbox Game Pass.

De plus, les premiers détails ont été partagés sur Project Moorcroft, un programme qui donne aux membres du Xbox Game Pass la possibilité de jouer et de découvrir de nouvelles démos des prochaines versions.

Le programme sera lancé au cours de l’année prochaine, avec pour objectif initial de donner aux créateurs indépendants du monde entier plus d’opportunités de générer du buzz pour leurs jeux.

Les créateurs participants pourront voir comment leurs démos fonctionnent et recevoir une compensation pour cela, leur permettant d’apporter leur créativité à Xbox et d’atteindre de nouveaux publics via Game Pass.

Plus d’options Xbox Design Lab

Le Xbox Design Lab donne aux joueurs du monde entier la possibilité d’exprimer leur personnalité et permet des milliards de combinaisons possibles. Dans l’annonce qui vient d’être faite, Xbox révèle qu’elle élargit cette audience, ainsi que la gamme d’options de personnalisation et de couleurs :

Nous avons inclus de nouvelles couleurs pastel : Soft Pink, Soft Orange, Soft Green et Soft Purple. Ainsi que des housses pour le Camo Top, avec des housses latérales assorties : Mineral Camo, Arctic Camo, Forest Camo, Sandglow Camo et Blaze Camo.

Le Xbox Design Lab sera également lancé dans 11 nouveaux pays, dont l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon, la Corée, Singapour, la République tchèque, la Grèce, la Hongrie, la Norvège, la Slovaquie, la Suisse, ainsi que Taïwan, où il arrivera plus tard cet été. .

À Phil Spencer, directeur général de Microsoft Gaming, « nous construisons une plate-forme qui peut atteindre des milliards de joueurs – que ce soit sur console, PC ou streaming via Xbox Cloud Gaming – où les joueurs peuvent trouver le contenu auquel ils veulent jouer sur n’importe quel appareil« .

Et ce sont les nouvelles récemment révélées par Xbox, sur ce qui se passe dans les coulisses de la société nord-américaine.

Qu’as-tu pensé? Xbox continue-t-elle à renforcer sa position sur le marché ?