Les téléviseurs Samsung recevront l’application Xbox Cloud Gaming

Quelque chose à attendre avec impatience : Microsoft veut amener Xbox Cloud Gaming sur autant d’écrans que possible. À la fin de ce mois, les téléviseurs intelligents Samsung offriront un autre moyen de diffuser des jeux Xbox sans posséder de console. Le service de Microsoft arrive également dans deux nouveaux pays aujourd’hui.

À partir du 30 juin, Xbox Cloud Gaming sera disponible sur les téléviseurs intelligents 2022 de Samsung via une application. Les nouveaux ensembles seront compatibles avec les contrôleurs Bluetooth Xbox et PlayStation. Samsung les déploiera dans 27 pays, dont l’Argentine et la Nouvelle-Zélande, qui reçoivent le Cloud Gaming sur Xbox, PC et appareils mobiles à partir d’aujourd’hui.

Les utilisateurs accéderont au service via le Samsung Gaming Hub, où il rejoindra les services de jeux en nuage tels que Nvidia GeForce Now, Google Stadia et Utomik. Les téléviseurs sont dotés d’une amélioration du mouvement et d’autres technologies qui devraient améliorer la qualité de l’image et minimiser la latence.

En raison de leur large adoption et de leur portabilité, apporter des jeux en nuage aux appareils mobiles et aux ordinateurs portables bas de gamme est une évidence. Cependant, les abonnés Game Pass qui achètent de nouveaux téléviseurs jouent probablement déjà à des jeux sur Xbox ou PC. Microsoft espère probablement que l’introduction d’une application Smart TV exposera son service d’abonnement aux propriétaires de téléviseurs Samsung qui n’ont pas de consoles. Redmond travaille sur un dongle de streaming bon marché, mais l’appareil nécessite beaucoup plus de temps de développement.

Microsoft a également révélé que plus tard cette année, il permettrait aux abonnés du niveau Game Pass Ultimate de jouer à certains jeux de leur bibliothèque à partir du cloud, même si ces jeux ne sont pas sur Game Pass. Une autre fonctionnalité que la société a prévue est les démos pour les jeux indépendants en développement. Il a déclaré que le projet tenterait de générer l’excitation de jouer à des démos pratiques lors d’événements comme l’E3, qui sont devenus rares au cours des deux dernières années.