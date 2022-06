Les robots sexuels pourraient bientôt ressentir des sensations comme les humains

Les robots sont, pour l’être humain, un facilitateur, effectuant des tâches plus difficiles et plus lourdes. Cependant, actuellement, les robots vont plus loin et sont développés à des fins moins techniques. Dans ce cas, un groupe de chercheurs a mis au point une peau qui permettra aux robots sexuels de ressentir des sensations comme les humains.

Les êtres humains sont-ils vraiment prêts pour cela ?

Un groupe de chercheurs en Californie a créé une peau imprimée qui pourrait permettre aux robots de ressentir des sensations telles que le toucher. La technologie fait partie d’une base robotique qui se connecte à des capteurs attachés à la peau humaine. De cette manière, grâce à la technologie de l’intelligence artificielle, les robots sexuels pourront ressentir des sensations similaires à celles des humains.

La peau qui sera appliquée sur les robots sexuels est constituée d’un hydrogel conçu dans le but de faire ressembler le bout des doigts des robots à des êtres humains. Selon les scientifiques, des capteurs seront installés à l’intérieur de l’hydrogel, ce qui permettra aux robots d’identifier plus facilement leur environnement.

Ces capteurs sont littéralement imprimés sur la peau de la même manière qu’une imprimante à jet d’encre applique du texte sur une feuille de papier.

ont déclaré les enquêteurs.

Selon Wei Gao, professeur adjoint de génie médical à Caltech, les chercheurs ont développé un concept qui s’est avéré efficace. Plus que cela, il a révélé qu’il voulait continuer à travailler sur le cuir, afin d’améliorer sa durabilité et sa stabilité.

Nous voulons vous mettre dans des robots plus puissants et les rendre plus intelligents, plus intelligents.

Révélé Gao.

Avec cette peau, les chercheurs espèrent donner aux humains plus de contrôle sur les robots, tout en les protégeant du mal. De plus, ils pensent que cela pourrait permettre aux robots de détecter la température et la toxicité des produits.

Les robots sexuels sont-ils une réalité ?

Pour répondre directement, non. Cependant, des études montrent que les humains sont de plus en plus connectés et disposés à nouer des relations avec des machines. En effet, David Levy, spécialiste de la robotique sociale, estime que les robots seront pleinement intégrés à la vie sociale et sexuelle humaine dans les décennies à venir.

Je pense que les premiers robots sexuels sophistiqués arriveront vers 2050, mais il faudra attendre encore 50 ans avant qu’ils soient communs et que les gens l’acceptent avec normalité au point qu’un ami dise : « Je suis amoureux d’un robot et je suis penser à l’épouser.

dit Lévy.

Dans le même ordre d’idées, l’éthicien Neil MacArthur a écrit dans Men’s Health que les robots sexuels contribueront à « l’intimité et l’inégalité sexuelles ». À son avis, ces machines aideront, par exemple, les personnes qui n’ont peut-être pas de partenaires sexuels en raison de leur âge, de leur état de santé ou de divers autres facteurs.

Concernant l’opinion des détracteurs des robots sexuels qui prétendent que, compte tenu de cette option, les humains commenceront à s’isoler, en raison de la facilité qui leur est associée, MacArthur dit que les humains ne choisissent pas toujours la solution de facilité.

À l’appui de l’avis des experts, une enquête menée par Sexual Alpha a révélé que deux personnes sur cinq se disaient ouvertes à l’idée d’avoir des relations sexuelles avec un robot. De plus, 37,5% des 3 292 répondants – un petit échantillon, de l’avis des auteurs de l’étude – ont révélé qu’ils préféreraient avoir des relations sexuelles avec un robot plutôt qu’un être humain (30,1%).

Les êtres humains sont-ils vraiment prêts pour cela ?

A lire aussi :