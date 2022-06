Dell annonce les XPS 13 et XPS 13 2-en-1 repensés

En un mot : le nouveau Dell XPS 13 présente une conception fine et légère, des processeurs Intel de 12e génération et moins de ports que son prédécesseur. Pendant ce temps, le XPS 13 2-en-1 a subi une transformation plus importante car il est désormais livré sans clavier, ce qui en fait davantage un concurrent de l’iPad.

Dell vient d’annoncer une mise à jour de sa populaire gamme d’ultrabooks XPS 13. Le Dell XPS 13 (9315) conserve les choix d’affichage de 13,4 pouces de son prédécesseur, car vous pouvez choisir entre une résolution de 3840 x 2400 (tactile) ou 1920 x 1200 (avec ou sans écran tactile).

Il est équipé des processeurs Intel Alder Lake-U de 12e génération, avec des options pour un i5-1230U ou un i7-1250U et jusqu’à 32 Go de RAM LPDDR5. Pendant ce temps, la capacité de stockage passe à un SSD NVMe de 1 To. Ce qui est plus remarquable, c’est la façon dont les nouveaux composants internes sont emballés à l’intérieur.

Dell a repensé la carte mère pour qu’elle soit plus petite que le modèle précédent afin de faire de la place pour des haut-parleurs plus grands et d’autres mises à niveau. L’inconvénient est que l’ordinateur portable ne sera pas très évolutif, car les utilisateurs ne pourront pas remplacer la RAM, le SSD ou la batterie.

Le nouveau XPS 13 est livré avec un châssis en aluminium CNC et vous pouvez choisir entre les coloris Sky (un bleu clair) et Umber (un violet en sourdine). Malheureusement, Dell a supprimé la prise casque et le lecteur de carte microSD, vous êtes donc limité à deux ports Thunderbolt 4.

Le Dell XPS 13 (9315) est disponible aujourd’hui aux États-Unis et au Canada, à partir de 999 $.

Le XPS 13 2-en-1 repensé est également annoncé, qui ne comporte plus de charnière à 360 degrés. Au lieu de cela, il est livré dans un facteur de forme de tablette, avec la possibilité d’acheter séparément un étui pour clavier XPS Folio et un stylet magnétique, similaire à l’iPad et à la gamme Surface Pro de Microsoft.

Il dispose d’un écran 13 pouces 2880 x 1920 avec un rapport d’aspect de 3: 2, d’une connectivité 5G en option avec prise en charge eSIM et d’une caméra arrière de 11 mégapixels. Les choix de couleurs sont limités au ciel et à une teinte ardoise plus foncée. Le reste des spécifications est similaire au XPS 13 standard.

Le nouveau XPS 13 2-en-1 de Dell commencera à être expédié cet été, les prix restant inconnus pour le moment.