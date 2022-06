Test : le smartphone robuste Doogee S98 Pro avec un puissant capteur thermique

L’offre de smartphones robustes s’est développée et les propositions sont capables de répondre non seulement aux exigences de résistance et d’autonomie, mais aussi de performances, de qualité photographique et même en termes de visualisation du contenu lui-même, avec des écrans de plus en plus performants. Doogee est l’un des fabricants qui se démarque dans ce segment et nous apportons aujourd’hui l’analyse au Doogee S98 Pro.

Venez voir les détails de ce modèle qui vient d’arriver sur le marché.

Spécifications générales du Doogee S98 Pro

Le Doogee S98 Pro se démarque d’emblée sous deux aspects : dans sa robustesse et dans l’inclusion d’une caméra thermique. Le smartphone encadré dans le segment des téléphones robustes vient d’arriver sur le marché avec un processeur MediaTek Helio G96, avec 8 Go de RAM et 265 Go de stockage interne.

La batterie a une capacité de 6000 mAh et une charge filaire de 33W. De plus, il dispose également d’une charge sans fil jusqu’à 15W.

Son écran a une résolution de 6,3″ et FullHD+ avec une caméra de 16 MP. Le module de caméra positionné à l’arrière a une caméra principale de 48 MP et une caméra de vision nocturne de 20 MP. Il y a aussi un capteur thermique InfiRay pour capturer l’imagerie thermique. Ce capteur et le mode vision nocturne offrira aux utilisateurs des possibilités d’utilisation très intéressantes.

En tant que smartphone tout-terrain, il possède les certificats IP68, IP69K et MIL-STD-810H. De plus, il offre NFC et un capteur d’empreintes digitales sur le côté. Le smartphone n’est pas une pièce légère, pesant 320 g et mesurant 172 x 82 x 15,5 mm.

Construction et conception

Le Doogee S98 Pro, comme indiqué, est une machine robuste et donc ses dimensions. La structure combine caoutchouc, plastique et métal.

Les côtés ont un accent métallique dans la zone des boutons, qui suit un peu le dos, mais tout le reste est recouvert d’un matériau caoutchouté qui résistera aux chutes. Dans la zone de la caméra arrière, le module est en plastique rigide, avec un cadre en saillie autour pour protéger l’ensemble du module.

L’écran a des marges visibles, ce qui est d’ailleurs normal dans le segment, contrairement aux smartphones courants qui ont tendance à avoir des marges de plus en plus réduites.

Sur le côté gauche se trouve la fente pour carte, avec de la place pour deux cartes nano SIM et une microSD, sans avoir à abandonner aucune des cartes. Il y a aussi un bouton qui peut être configuré pour accéder aux actions rapides. De l’autre côté droit se trouvent le bouton de volume, l’alimentation et le capteur d’empreintes digitales. En bas se trouvent un haut-parleur et le port USB Type-C, correctement protégés.

Le constructeur affirme s’être inspiré des vaisseaux spatiaux et des extraterrestres pour créer le design de ce smartphone.

L’écran du Doogee S98 Pro

C’est l’un des grands aspects positifs du nouveau Doogee S98 Pro. Son écran de 6,3″ avec une résolution FullHD+ est d’excellente qualité.

La définition et la fluidité elle-même sont associées à des couleurs vives et éclatantes. De plus, la luminosité a un bon réglage dans les scénarios les plus variés.

Les performances du Doogee S98 Pro

Le Doogee S98 Pro est équipé d’un processeur MediaTek Helio G96, avec 8 Go de RAM et 265 Go de stockage interne, et il a toujours la version Android 12.

L’interface est personnalisée par Doogee, cependant, en plus des fonctionnalités spécifiques qui tirent parti des capteurs et de leur robustesse, elle n’apporte pas beaucoup d’applications supplémentaires en plus de celles de Google.

Mise en évidence pour l’espace pour les enfants, où les applications et les temps d’utilisation peuvent être définis, et la zone de jeux. Il y a aussi le lanceur pratique qui offre une interface simple à utiliser, avec de grands menus d’accès aux applications essentielles, telles que les contacts, les appels, les messages ou les caméras.

Le smartphone a des performances fluides dans la plupart des tâches, cependant, il y a une lenteur notable dans le changement d’applications, en particulier dans celles qui nécessitent plus de traitement.

Dans les tests de référence Antutu (v9.3.9), il a marqué 274418 points et dans Geekbench 5, il a marqué 490 points en monocœur et 1544 points en multicœur.

Le capteur thermique InfiRay

Le Doogee S98 Pro dispose d’un capteur thermique InfiRay qui se caractérise par la résolution thermique la plus élevée, avec deux fois le nombre de pixels thermiques des autres capteurs. Cela permet de détecter plus précisément les courants d’air, l’humidité, les fuites, les températures élevées, les courts-circuits ou encore les animaux dans l’obscurité.

Ce capteur dispose également de la technologie Dual Spectrum Fusion Algorithm, qui permet de placer les images du capteur thermique et du capteur principal l’une sur l’autre, permettant à l’utilisateur d’ajuster le niveau de transparence des détails thermiques souhaités sur l’image réelle. Cela permettra, par exemple, de suivre avec précision un point névralgique.

Sur le smartphone se trouve une application dédiée à l’utilisation de ce capteur, appelée InfiRay, qui permet d’évaluer une série de paramètres spécifiques en termes de température, et même d’ajuster les réglages avec précision.

La température capturée par le capteur a une très bonne précision, ayant fait plusieurs tests de comparaison avec un autre thermomètre infrarouge, bien que dans certains cas il y ait eu de légères variations, ce n’était rien de pertinent.

L’image thermique vous permet également d’évaluer rapidement s’il y a un problème, par exemple, dans une connexion électrique ou un équipement électronique.

Caméras sur un téléphone robuste

Les caméras correspondent aux attentes compte tenu de la gamme à laquelle elles appartiennent. Nous parlons d’une caméra principale de 48 MP et d’une caméra de vision nocturne de 20 MP.

C’est ce second qui vous permet de capturer des images dans l’obscurité totale, ce qui peut être utile pour les explorateurs de la nature ou dans des travaux spécifiques, où la capture d’images dans des conditions d’éclairage plus faibles peut être essentielle.

L’application dédiée à l’appareil photo est simple à utiliser, avec des réglages rapides positionnés en haut et les modes en bas, à côté de l’obturateur. Les modes disponibles pour capturer des images fixes et des vidéos sont : Photo, Vidéo, Vision nocturne, Portrait, HD, Mode nuit, Photo dynamique, Mode professionnel, Panorama, Ralenti, Temps écoulé et Smart Scan.

Voici quelques exemples:

verdict

La robustesse du Doogee S98 Pro est prouvée par les certificats IP68, IP69K et MIL-STD-810H. C’est une machine qui a passé avec succès les tests de résistance à l’immersion dans l’eau, aux jets d’eau, aux variations extrêmes de température, aux chutes, à la poussière… et quelques autres tests associés.

Cette robustesse alliée à la batterie de 6000 mAh qui tient 4 jours en utilisation modérée, rendent le smartphone relativement gros et lourd. Ce n’est pas surprenant, car ce sont des caractéristiques communes à ce type d’appareil.

Ce smartphone robuste de Doogee se concentre sur son capteur thermique, qui s’est avéré très efficace pour détecter différentes températures dans différents environnements.

Il convient également de noter les performances et la capture de photos dans les limites de ce qui est attendu dans la gamme. De plus, la capture d’images avec la caméra Night Vision se démarque, offrant des détails uniques dans les images dans des environnements d’obscurité totale.

