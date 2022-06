La technologie Auracast de Bluetooth SIG permettra de partager l’audio avec plusieurs appareils

Quelque chose à attendre avec impatience : les appareils audio Bluetooth sont plus populaires que jamais, mais jusqu’à présent, leurs capacités de partage se limitaient à la transmission audio à un ou deux appareils. Grâce à une nouvelle technologie appelée Auracast, les appareils Bluetooth pourront bientôt diffuser de l’audio vers tous les autres appareils Bluetooth à portée.

Cette semaine, le groupe d’intérêt spécial Bluetooth (Bluetooth SIG) a discrètement annoncé une nouvelle capacité Bluetooth qui sera une aubaine pour tout le monde, des audiophiles au consommateur moyen qui aime la commodité de l’audio sans fil.

La nouvelle technologie s’appelle Auracast et s’appuie sur la fonction de partage audio existante qui fait partie du protocole LE Audio. Ce dernier ne permet que la communication point à point et le partage audio avec jusqu’à deux écouteurs ou haut-parleurs, mais Auracast permettra aux appareils Bluetooth de diffuser de l’audio à n’importe quel nombre d’autres appareils à portée.

En termes simples, un appareil Bluetooth pourra annoncer sa capacité à diffuser de l’audio vers des récepteurs Bluetooth à proximité et ces appareils recevront des instructions sur la façon de rejoindre la transmission Auracast. Bluetooth SIG indique que l’interface utilisateur sera similaire à celle utilisée par les réseaux Wi-Fi publics, et la diffusion peut également être limitée à des appareils spécifiques qui ont le bon mot de passe.

Cela signifie que vous pourrez faire des choses comme vous connecter à un téléviseur dans un espace public, partager une présentation avec plusieurs personnes ou écouter l’une des nombreuses listes de lecture musicales à la salle de sport en la syntonisant simplement. De plus, cela améliorera l’expérience audio pour les personnes qui ont besoin d’appareils auditifs.

Peter Liu, architecte système des produits Pixel Ecosystem chez Google, a déclaré dans un communiqué que « nous sommes fiers de travailler avec le Bluetooth SIG et sommes ravis de voir cette capacité offrir aux consommateurs de nouvelles façons imaginatives de se connecter les uns aux autres et d’entendre leur monde. » Cela semble suggérer que la fonctionnalité Auracast pourrait être ajoutée à des appareils tels que Pixel 6, Pixel 6 Pro et Pixel 6a.

Des organisations telles que la Hearing Loss Association of America expriment leur soutien à Auracast et des entreprises comme Google et Xiaomi travaillent déjà pour soutenir la nouvelle norme, ce qui devrait faciliter son adoption. Bluetooth SIG indique que la spécification finale d’Auracast sera publiée dans les mois à venir.