L’impression 3D a donné naissance à une pièce fonctionnelle du cœur

Les listes d’attente pour les greffes d’organes augmentant chaque jour, les scientifiques ont cherché des solutions, y compris l’impression. Maintenant, un groupe de scientifiques a imprimé en 3D une pièce de travail du cœur.

Cette petite étape (apparente) pourrait être utile pour traiter les anomalies cardiaques qui n’impliquent pas la transplantation d’un organe entier.

Selon l’Instituto Português do Sangue e da Transplantação, les listes d’attente pour la transplantation d’organes et de tissus continuent d’augmenter et le nombre de donneurs n’est pas suffisant pour répondre à ce besoin. La réalité au Portugal pourrait être celle de nombreux autres pays et, par conséquent, les scientifiques ont cherché une solution dans une méthode moderne.

Si l’on connaît déjà l’impression 3D des poumons, par exemple, un groupe de scientifiques du Wyss Institute de Harvard est aujourd’hui parvenu à imprimer une pièce fonctionnelle du cœur. Bien qu’ils aient des cœurs imprimés en 3D, du silicone ou des cellules des patients eux-mêmes, ceux-ci n’ont pas été à la hauteur de ce qui était attendu et ne sont pas vraiment bons pour réparer les cœurs.

Poursuivant les progrès vers la création de cœurs fonctionnels imprimés en 3D, l’équipe de scientifiques a développé une technique d’impression de longs microfilaments cardiaques qui se transforment en filaments ressemblant à des muscles. Cette technique imite l’alignement des composants d’un cœur – quelque chose qui a été difficile à accomplir – tout en produisant un tissu suffisamment épais pour être utilisé dans le cœur.

Selon Interesting Engineering, la méthode développée par l’équipe résulte d’une amélioration de la technologie de bio-impression SWIFT (Sacrificial Writing in Functional Tissue) du Wyss Institute. Les scientifiques ont créé une plate-forme de 1 050 trous et les ont remplis de cellules souches pluripotentes induites – de jeunes cellules capables de se développer sous de multiples formes – avec un collagène protéique et des cellules pour former un tissu.

Bien qu’il s’agisse d’un pas de géant, ce n’est qu’une petite partie, donc l’impression 3D d’un cœur entièrement fonctionnel demandera beaucoup de travail.

