TSMC dit qu’il n’a pas l’intention de construire des usines de puces en Europe

Si vous êtes plus attentif à l’actualité technologique, vous avez dû déjà remarquer qu’en plus de la guerre de la Russie contre l’Ukraine, on assiste également actuellement à une tension croissante dans les relations entre des pays comme la Chine, Taïwan et les États-Unis.

Tout récemment, un économiste chinois a affirmé que la proximité de Taiwan avec les États-Unis et l’Europe pourrait conduire la Chine à reprendre la nation taïwanaise et à conquérir TSMC. Cependant, le puissant fabricant taïwanais a déclaré qu’il n’envisageait pas de construire des usines de puces en Europe.

TSMC n’envisage pas de construire d’usines en Europe pour l’instant

Mercredi dernier (8), la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) a déclaré qu’elle n’avait pas de plans concrets pour la construction d’usines en Europe. Ces déclarations interviennent alors qu’en fin de semaine dernière, des informations indiquaient que l’Union européenne et Taïwan étaient en pourparlers pour construire une usine de puces TSMC sur notre continent.

Lors de la réunion annuelle avec les investisseurs, le président du constructeur taïwanais, Mark Liu, a déclaré que «En Europe, nous avons relativement moins de clients, mais nous évaluons encore et nous n’avons pas encore de plans concrets.« .

Auparavant, en février, l’UE avait annoncé le projet de loi européenne sur les puces et révélé un investissement de 11 milliards d’euros pour l’industrie des semi-conducteurs. Et dans ce même projet, Taïwan a été désigné comme l’un des « partenaires » avec lesquels l’Europe serait heureuse de travailler.

Aux États-Unis, TSMC investit 12 milliards de dollars dans des usines de puces et en construit encore une autre au Japon, avec le groupe Sony. Ces installations sont destinées à aider à résoudre la pénurie mondiale de semi-conducteurs. Cependant, les coûts de construction aux États-Unis sont plus élevés qu’initialement estimés, mais Liu a déclaré que l’entreprise « peut le gérer« .

Le fabricant a également déclaré qu’il s’attend à réaliser cette année une croissance des revenus d’environ 30 %, en hausse par rapport à l’année dernière, mais également en raison du fait que les pénuries de puces maintiennent toujours la demande et les prix élevés.

Cependant, la question demeure de savoir si ces déclarations ne sont pas liées aux « menaces » récemment laissées par un économiste chinois, que vous pouvez lire ci-dessous.