iOS 16 va faciliter le transfert d’une eSIM entre iPhone via Bluetooth

Avec la sortie d’iOS 16, Apple a augmenté la convivialité de certaines fonctionnalités de son système d’exploitation. Bien qu’à la WWDC 2022 « une demi-douzaine » de nouvelles aient été diffusées, elles sont plus que nombreuses. Celui qui aidera beaucoup est la possibilité de pouvoir transférer notre carte eSIM d’un iPhone à un autre en utilisant Bluetooth.

Avec cette fonctionnalité, vous n’avez pas besoin d’utiliser une carte SIM physique si vous devez changer de téléphone, utilisez simplement la méthode sans fil et passez de l’un à l’autre en quelques secondes.

Il y a quelque temps, nous avons montré comment il serait plus rentable et plus sûr d’utiliser l’iPhone avec une eSIM au lieu d’une carte SIM physique. Avec la carte électronique GSM, la possibilité de clonage a été réduite presque à l’impossible. En effet, il n’y a rien de physique et la carte est « à l’intérieur » du système qui, à son tour, est protégé par des codes de sécurité.

Maintenant, c’est très important à plusieurs fins, y compris si quelqu’un vole votre iPhone, cela révélera toujours où vous vous trouvez, car le « voleur » ne peut plus retirer le insérer et la carte.

Et si je veux jouer depuis un iPhone, dois-je acheter une autre eSIM ?

Jusqu’à la sortie d’iOS 16, oui. Si j’ai un iPhone avec une eSIM et que je veux passer à un autre iPhone, je dois acheter une nouvelle eSIM. Et chaque fois que je change, je dois payer un coût d’activation de 2,5 € (prix Vodafone).

Selon une information partagée dans un tweet de @carsonwaldrop, iOS 16 ajoute une option pour importer une eSIM depuis un autre iPhone dans le menu « Configurer la SIM ». Cependant, cette option, comme nous pouvons le voir sur nos images, nécessite le soutien de l’opérateur lui-même.





Le processus semble être très simple. Assurez-vous simplement que l’autre iPhone est à proximité, déverrouillé, que Bluetooth est activé et qu’il exécute iOS 16 pendant le processus.

Selon nos informations, cette fonctionnalité est déjà disponible dans plusieurs pays, dont les États-Unis et le Royaume-Uni.

Apple mise sur l’eSIM

Comme nous l’avons vu dans le passé, en particulier avec la série iPhone 13, Apple prend en charge les doubles eSIM. En fait, il a également adopté la norme de connectivité sur l’iPad Pro et la gamme Apple Watch.

Apple pourrait même abandonner l’emplacement SIM physique de la série iPhone 14 Pro – du moins aux États-Unis. Il sera donc important pour l’entreprise d’offrir aux utilisateurs un moyen simple de transférer l’eSIM entre les appareils. Plus Apple supprime les difficultés d’utilisation d’une eSIM, plus les utilisateurs l’adopteront rapidement.

iOS 16 sera en version bêta dans les mois à venir, les opérateurs de réseau du monde entier ont donc tout le temps nécessaire pour ajouter la prise en charge du transfert d’eSIM via Bluetooth.

C’est une bonne nouvelle de plus qu’apporte Apple dans iOS 16. Pour l’instant, la version bêta 1 est encore loin d’intégrer tout ce qui était « promis ».