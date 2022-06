Rétrograder à partir de Windows 11 : Comment revenir à Win 10

TPM 2.0 condescendant, pilotes manquants, conflits de programme ou opération lourde : les raisons de revenir de Windows 11 à la version 10 sont nombreuses. Microsoft a intégré certaines restrictions et exigences pour la rétrogradation. Nous vous guidons tout au long du processus.

Puis-je facilement rétrograder vers n’importe quel Windows 10 ?

non L’option de rétrogradation de Windows 11 vers Windows 10 est accordée par le constructeur Microsoft. Cependant, les utilisateurs de Windows n’y ont pas droit. C’est là qu’entrent en jeu les détails délicats du contrat, qui ne sont généralement pas intéressés par les utilisateurs normaux.

Au moment de cet article, cependant, un retour à Windows 10 était possible sans aucun problème. Important à savoir : Si vous envisagez de rétrograder vers le système d’exploitation précédent, vous ne pouvez revenir en arrière que dans l’édition correspondante.

Tout est nouveau sous Windows 11 – et tout le monde ne l’aime pas. (Photo : Microsoft)

Une édition familiale de Windows 11 ne devient pas une version 10 Pro, et une licence éducative ne devient pas un plaisir privé. Les exceptions aux restrictions sont les licences en volume, où la rétrogradation serait possible dans la variété des éditions – mais celles-ci se trouvent en fait principalement dans les entreprises.

Exigences et plans de déclassement

Pour revenir confortablement à Windows 10, vous devez répondre à deux exigences :

Le dossier Windows.old doit être présent sur votre lecteur système (généralement C:/). Il s’agit de votre ancienne installation de Windows 10 que Microsoft est en train de restaurer. Si vous n’avez pas ce dossier, le seul moyen de revenir en arrière est via une nouvelle installation.

Vous devez restaurer votre système pendant la période d’essai, qui est généralement de 10 jours. Après cela, seule une nouvelle installation de Win 10 est possible.

Sauvegardez vos documents personnels, images, photos et autres supports avant de rétrograder. Car il peut arriver que la récupération écrase ces dossiers.

Le dossier Windows.old est une condition préalable à une rétrogradation rapide.

Prolonger le délai de rétrogradation pour Windows 11

Microsoft fixe un délai serré dans lequel vous pouvez rétrograder votre système. Officiellement, ce ne sont que 10 jours qui expirent une fois Windows 11 installé. Après cela, un retour ne serait possible qu’avec une nouvelle installation de Windows 10, mais qui prend du temps.

Dans l’invite de commande, vous étendez la période d’essai de Windows 11 à 60 jours.

10 jours, c’est beaucoup trop court pour avoir une image complète du nouveau système d’exploitation – et pour découvrir toutes ses faiblesses. Avec une astuce, vous pouvez prolonger la période de test à 60 jours. Cependant, cela ne fonctionne que si vous poussez l’extension dans le délai de 10 jours :

Appuyez sur la touche Windows et tapez cmd.

Cliquez avec le bouton droit sur l’application Invite de commandes et sélectionnez Exécuter en tant qu’administrateur – confirmez le choix.

Dans la boîte de dialogue, tapez la commande DISM /Online /Set-OSUninstallWindow /Value:60 et appuyez sur Entrée. Attention à la bonne orthographe !

Attendez les commentaires indiquant que tout s’est bien passé et fermez la fenêtre.

La valeur 60 est le maximum. Si, pour une raison quelconque, vous entrez une valeur inférieure à 10, le programme utilise la période de dix jours. L’application limite toujours une valeur supérieure à 60 à la période de test maximale de soixante jours. Vous n’avez donc pas la possibilité de tester Windows 11 pendant 180 jours, par exemple.

Returnal à Windows 10 en quelques étapes

Si les deux conditions sont remplies – c’est-à-dire que Windows.old est toujours disponible et que la période de test (prolongée) n’a pas été dépassée – la rétrogradation est effectuée rapidement.

Appuyez à nouveau sur la touche Windows et entrez les paramètres. Cliquez sur l’application appropriée.

Étape 1 : Appuyez sur la touche Windows et recherchez Paramètres. Cliquez ensuite sur l’application.

Dans la fenêtre qui apparaît, recherchez Restaurer dans le coin supérieur gauche et cliquez sur l’option Retourner à Windows 10.

Étape 2 : Recherchez la récupération, puis choisissez Retourner à Windows 10.

Cliquez maintenant sur le bouton Returnal sous les options de récupération. Une autre fenêtre s’ouvre et vous entrez ici brièvement une ou plusieurs raisons de la rétrogradation. Cliquez ensuite sur Suivant.

Étape 3 (à gauche) : Cliquez sur Précédent sous les options de récupération. Étape 4 (à droite) : entrez une ou plusieurs raisons pour la rétrogradation et cliquez sur Suivant.

Microsoft essaie une fois de plus de vous convaincre de rester avec Windows 11 – et de vérifier les mises à jour. Cliquez simplement sur le bouton Non merci.

Étape 5 (à gauche) : Soyez ferme sur vos intentions de rétrogradation et cliquez sur Non merci. Étape 6 (à droite) : Enfin, confirmez que vous avez sauvegardé vos données.

Maintenant, le programme attire votre attention sur une éventuelle perte de données après le retour à Win 10. Si vous n’avez pas sauvegardé vos données personnelles jusqu’à présent, annulez et enregistrez-les en externe sur une clé USB, un disque dur ou votre NAS. Cliquez enfin sur Suivant. La récupération de Windows 10 va maintenant commencer.

La rétrogradation vers Win 10 présente-t-elle des inconvénients ?

Ici, nous restons prudents dans notre formulation. Il n’y avait aucune restriction sur notre ordinateur de test après la rétrogradation. Les applications, le panneau de configuration et les mises à jour ont fonctionné comme d’habitude.

On peut lire sur Internet que Windows 10 refuse rarement les mises à jour de fonctions et de sécurité, ce qui oblige à refaire une mise à niveau vers Windows 11. De plus, Microsoft peut bloquer le chemin vers le nouveau système d’exploitation pour votre licence.

Après tout, vous n’avez acheté qu’une version spécifique de Windows. Et la mise à niveau 11er est, eh bien, un cadeau pour garder votre machine à jour.