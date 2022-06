Astuce : Qu’écoutez-vous sur Spotify ? Ce site vous indique tous les genres de musique joués

Quiconque utilise régulièrement Spotify sait à quel point ce service de streaming est important. Avec une simple connexion internet (ou pas) nous avons accès à une bibliothèque musicale presque infinie où vous pourrez certainement trouver vos styles et artistes préférés.

Ce que nous n’avons pas, c’est un moyen simple et direct de savoir ce que nous avons écouté, afin que nous puissions comprendre nos goûts et où nous parions. Celle-ci est désormais accessible avec Spotify Pie, un service qui regarde la playlist et donne toutes les informations.

Avez-vous écouté le streaming Spotify?

En plus de tout ce que ce service de streaming offre aux utilisateurs, il y a des petits extras que tout le monde ne peut pas voir. Ils se présentent sous la forme d’une API, qui donne accès aux données des utilisateurs, et permet de lire et comprendre les goûts et préférences de chacun.

C’est en utilisant ce point de contact, et toujours en toute sécurité, que Spotify Pie apparaît. Ce service externe permet de créer une liste de styles de musique que l’utilisateur a écouté au cours du dernier mois, en ayant une image claire des goûts.





Comment utiliser ce Pie qui affiche tout ?

Pour utiliser Spotify Pie, l’utilisateur n’a qu’à accéder à l’adresse Web du service. Vous y aurez accès à son interface simple et minimaliste. Vous devez commencer par vous authentifier auprès du service puis autoriser l’accès à vos données. Celle-ci peut être révoquée ultérieurement.

Spotify Pie lira immédiatement les données de l’utilisateur et évaluera votre utilisation du service de streaming. La présentation des résultats sera pratiquement immédiate, toutes les informations apparaissant sous forme de camembert.





Tableau des genres musicaux les plus joués

Ce graphique peut être consulté visuellement ou tactilement. Lorsque vous choisissez l’une des zones, le genre de musique et les noms des artistes sont affichés. Ces mêmes noms, les plus entendus, sont également affichés dans la zone inférieure.

Êtes-vous conscient de ce que vous avez écouté ou souhaitez-vous détecter des tendances dans vos sessions musicales ? Alors Spotify Pie est le bon choix. Et quand vous le souhaitez, vous pouvez revenir en arrière et obtenir une autre liste de vos préférences du mois précédent.