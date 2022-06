AirDroid Cast : Partage d’écran et contrôle fiable d’Android ou iOS vers un PC

AirDroid Cast est l’un de ces logiciels qui manque à tout le monde. Car? Parce que c’est une solution puissante qui permet à n’importe qui de configurer facilement, rapidement et de manière fiable ses sessions de partage d’écran depuis un smartphone Android ou iOS vers un autre appareil tel qu’un PC ou un Mac.

La grande surprise du programme, qui le distingue des autres, est le fait qu’il dispose d’une grande variété d’outils de partage et de contrôle adaptés aussi bien aux débutants, qu’aux équipes, et aux entreprises de tous types, qu’elles soient grandes, moyennes ou petites.

Qu’est-ce qu’AirDroid Cast ?

En bref, nous pouvons définir AirDroid Cast comme une application complète et simple qui vous permet de partager ou de refléter votre écran Android ou iOS sur un PC. Pour commencer à expérimenter, téléchargez-le ici.

A la base, il s’agit d’un utilitaire de contrôle qui permet de partager des écrans mobiles avec n’importe quel Windows ou ordinateur et aussi de prendre le contrôle direct de ces appareils mobiles sur un ordinateur.Par exemple, le système fonctionne aussi avec un navigateur :

mettre en miroir un navigateur

Avec AirDroid Cast Web, vous pouvez diffuser à distance vos écrans sur un ordinateur, un téléphone, une tablette, un téléviseur ou d’autres appareils.

Le lancement de l’écran prend vie en quelques clics sur le navigateur Web de n’importe où et n’importe quand !

Aucun téléchargement ou installation requis : AirDroid Cast Web est un assistant fiable sans les restrictions de câbles, que vous travailliez à distance, en déplacement ou sur un site de travail/divertissement temporaire. Tout ce dont vous avez besoin est un appareil doté d’un navigateur Web pour recevoir un écran depuis Android/iOS/Windows/Mac/appareil sans installer de logiciel ! Prise en charge multiplateforme illimitée : AirDroid Cast Web est parfaitement compatible avec plusieurs appareils, quel que soit le système utilisé par ces appareils. Tout appareil doté d’un navigateur Web peut devenir un récepteur d’écran, qu’il s’agisse d’un téléphone portable, d’une tablette, d’un ordinateur ou d’un téléviseur intelligent. Miroir toujours sûr et sans fil, peu importe : ne soyez plus limité par un réseau LAN. La mise en miroir via AirDroid Cast Web est facile à faire et fonctionne sans problème et peu importe si vos appareils sont connectés aux mêmes réseaux Wi-Fi ou mobiles.

La duplication d’écran prend vie en quelques clics sur le navigateur Web, où que vous soyez et à tout moment !

Partage d’écran avec iOS et Android, prise en charge PC et Mac

Ainsi, nous trouvons un support complet pour le partage d’écran avec les utilisateurs iOS et Android, l’application peut afficher les écrans des smartphones sur des écrans plus grands, et même lui laisser prendre le contrôle des appareils mobiles distants. L’un des plus puissants de son segment.

Au préalable, nous pouvons dire que le cœur du travail et de l’opérabilité d’AirDroid Cast réside dans une interface simplifiée et un ensemble d’outils faciles à utiliser, permettant à quiconque de profiter pleinement du partage d’écran entre son PC domestique ou professionnel et un appareil mobile. .

Cela fonctionne, même sur les vieux PC !

En fait, l’application est légère et rapide et peut être installée même sur des ordinateurs de bureau ou portables plus anciens et exécutant des versions plus anciennes de Windows. Une fois opérationnel, les utilisateurs disposent d’un moyen simple de lancer l’écran de l’appareil Android ou iOS sur le bureau de l’ordinateur, de lancer l’écran de l’ordinateur Windows sur l’appareil mobile et même de lancer l’écran de l’appareil MacOS !

Comment ça fonctionne?

Tout d’abord, toute la procédure de démarrage de la session de partage sur les appareils exécutant l’application AirDroid peut se faire de plusieurs manières :

Via un QR code ou en écrivant le Code de transmission,

Via un câble USB pour transmettre l’écran, ce qui réduit considérablement les délais de transmission, obtenant des images plus claires.

Mettez en miroir ou diffusez l’écran de n’importe quel appareil compatible AirPlay tel que l’iPhone, l’iPad ou le Mac. En fait, votre PC Windows et votre Mac peuvent être transformés en récepteur AirPlay, ce qui vous permet de regarder des vidéos, des films ou de jouer à des jeux sur un écran plus grand.

En fait, le partage peut se faire sans fil, via le Wi-Fi local ou en se connectant à Internet. Bien sûr, la possibilité de pouvoir exécuter la tâche via un câble USB entre un PC et un appareil mobile n’a pas été oubliée, comme nous l’évoquions précédemment !

D’autre part, la connexion peut également être établie à l’aide du service AirPlay standard sur des appareils compatibles tels que l’iPhone, l’iPad ou même un Mac.

Principalement, tout cela est possible car AirDroid Cast transforme n’importe quel PC en un véritable récepteur AirPlay.

Avantages et polyvalence

Bien que la polyvalence d’AirPlay soit inégalée, le logiciel permet également à ses utilisateurs non seulement d’établir des connexions sécurisées et fiables quand ils le souhaitent, mais également de mélanger et assortir le type de sessions de casting en cours d’utilisation.

Finalement, l’application prend en charge un maximum de 5 partages d’écran en temps réel, fonctionnant simultanément, avec une option pour l’utilisateur de prendre en charge l’un des appareils connectés, mais uniquement si le client le permet.

En ce sens, il s’agit d’une fonction très pratique car elle peut aider à résoudre divers problèmes pour les amis, la famille, les collègues, les clients et d’autres situations qui en ont besoin.

Surtout, AirDroid Cast est une application unique mais simple avec toute la fiabilité du partage d’écran qui peut transformer la façon dont les utilisateurs se connectent à leurs appareils mobiles.

De plus, il offre :

vidéo de haute qualité,

audio bidirectionnel complet,

et la possibilité de prendre en charge l’appareil distant pour le contrôle à distance,

AirDroid Cast peut servir tout le monde, des novices aux professionnels.

Les inconvénients:

Il existe quand même une version gratuite, mais avouons-le, quelque chose de plus limité et on ne s’attendrait à rien d’autre vu la qualité du logiciel.

Fondamentalement, AirDroid Cast peut être utilisé gratuitement dans un environnement de miroir local, tandis que le miroir distant et les outils de contrôle à distance d’un appareil ne sont disponibles que dans les versions de licence d’abonnement premium qui commencent à un prix abordable de 2,49 $ par mois.

guides disponibles

En fait, en raison de la polyvalence et de la convivialité de la marque, des manuels ont été créés qui, bien qu’en anglais, expliquent étape par étape chacun des détails dans chaque situation où il est appliqué.

Alors, voyons :

Prix ​​et fonctionnalités :

Fonctionnalités Miroir local Libre image miroir $2.49 /mois 19,99 $ /an miroir et contrôle 3,49 $/mois 29,99 $ /an Appareils pouvant être connectés 1 3 (uniquement pour les abonnements annuels) 3 (uniquement pour les abonnements annuels) Données illimitées sous le même Wi-Fi √ √ √ Écran de l’appareil Android en miroir √ √ √ Écran d’appareil iOS en miroir √ √ √ Écran de l’appareil Windows en miroir √ √ √ Écran d’appareil macOS en miroir √ √ √ pas de filigrane √ √ √ Maximum 5 appareils sur 1 ordinateur √ √ √ audio bidirectionnel √ √ √ Utilisation d’un câble USB pour refléter l’écran √ √ Service Airplay √ √ miroir à distance √ √ Contrôle des appareils Android √ Contrôle des appareils iOS √

Conclusion

En résumé, il est clair qu’il s’agit d’un outil stimulant et l’un des plus complets de son genre. Sa capacité et sa flexibilité démontrent bien le potentiel du logiciel.

L’extrême possibilité de créer un miroir de notre smartphone et même la possibilité d’en prendre le contrôle à tout moment ou appareil compatible peut être un grand atout, que ce soit dans l’aide d’un ami ou dans l’assistance d’un client.

Programme, sans aucun doute, recommandé.