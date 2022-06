Le Parlement européen approuve la fin des nouvelles voitures à moteur à combustion après 2035

Avec l’arrivée massive des voitures électriques, toutes les grandes marques ont adapté leurs plans. Ils veulent éliminer le moteur à combustion et ont déjà des dates bien définies pour ce moment qui arrivera bientôt.

Le Parlement européen est maintenant venu apporter une aide précise et a fixé un objectif bien défini à ce mouvement. En Europe, les voitures à moteur thermique ne seront plus vendues après 2035.

Le Parlement européen a récemment approuvé une proposition de la Commission interdisant la vente de nouveaux véhicules à moteur à combustion à partir de 2035. Cela signifie qu’en pratique, il n’autorise que la vente de nouveaux véhicules électriques.

Les eurodéputés réunis à Strasbourg ont validé cette proposition par 339 voix pour, 249 contre et 24 abstentions. Le texte qui en a résulté a défini la réglementation des émissions de dioxyde de carbone (CO2) des voitures et des camionnettes, qui s’inscrit dans le cadre de l’ambitieux plan climat de l’Union européenne (UE).

BREAKING : Bonnes nouvelles de #Fitfor55 voix@Europarl_FR vote pour éliminer 100 % des nouvelles voitures à moteur à combustion d’ici 2035 ! 15 % des émissions totales de gaz à effet de serre de l’UE proviennent du transport routier. Réduire ces émissions est vital si nous voulons atteindre nos objectifs climatiques ! pic.twitter.com/gQbvg9qkv2 — Verts/ALE au Parlement européen (@GreensEFA) 8 juin 2022

Le texte adopté, après d’intenses discussions entre députés, reprend les objectifs intermédiaires proposés par la Commission européenne. Il veut une réduction de 15% des émissions des voitures d’ici 2025 et une réduction de 55% d’ici 2030.

Bien que le Parlement n’ait pu s’accorder sur une réforme du marché du carbone, il a approuvé plusieurs autres textes du paquet climat, « Fit for 55 ». Cela comprend le relèvement d’objectifs contraignants pour la capture de CO2 par des « puits de carbone » naturels (tels que les forêts ou l’utilisation des terres).

L’initiative approuvée doit encore être négociée avec chaque État membre. Les pays de l’UE doivent discuter de leur position sur la décarbonation du secteur automobile lors du Conseil des ministres de l’environnement du 29 à Luxembourg.

Les transports sont l’un des plus gros émetteurs de CO2 dans l’UE, les voitures étant à elles seules responsables de 12 % des émissions totales de gaz à effet de serre. La règle finale sera négociée entre le Parlement, le Conseil et la Commission au second semestre de l’année, lorsque la République tchèque assurera la présidence du Conseil de l’UE.