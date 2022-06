Apple perd les droits sur son slogan emblématique « Think Different »

Le slogan emblématique « Think Different » a accompagné Apple tout au long de ces années d’existence. Cependant, son utilisation a en fait été quelque peu laissée de côté dans les publicités de l’entreprise.

Pour cette raison, dans l’Union européenne, Apple vient de perdre les droits sur son slogan.

C’est mercredi que la Cour de justice de l’Union européenne a officiellement statué qu’Apple n’était plus la seule entreprise à pouvoir utiliser le slogan « Think Different ». Maintenant, n’importe qui peut « penser différemment » et les raisons sont claires.

La décision est le résultat d’une demande de Swatch, l’horloger suisse, qui a demandé aux autorités européennes d’annuler la marque déposée d’Apple. Cette demande a été faite en 2016 sur la base du fait qu’Apple n’utilisait tout simplement pas le slogan.

En revanche, Swatch utilisait activement son « Tick Different » dans ses campagnes marketing.

Selon une décision de 2018, Apple utilisait le slogan de manière très sporadique, lors d’événements spéciaux ou pour célébrer des gens, il n’y aurait donc pas besoin de faire enregistrer la marque.

Après avoir fait appel de la décision et perdu à nouveau, la société a intenté une action en justice devant un tribunal suisse pour empêcher l’utilisation par Swatch du slogan, qui a finalement été refusée. En 2021, la société de Tim Cook a de nouveau intenté une action contre Swatch devant la Cour de justice de l’Union européenne, dont la décision vient d’être rendue.

Le Tribunal observe que, contrairement à ce que prétend Apple, la conclusion de la chambre de recours quant au caractère distinctif des marques contestées n’est pas contredite par un ensemble d’indices visant à prouver qu’elles ont été effectivement utilisées.

Pour ceux qui suivent les événements Apple, vous pouvez confirmer que votre « Think Different » n’a pas été utilisé depuis longtemps. Même en début de semaine au début de la WWDC 22, nous avons pu le confirmer.